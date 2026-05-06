Autoridades revelan su principal hipótesis sobre explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca

Una nueva emergencia, esta vez en una mina de carbón, sacude al departamento de Cundinamarca. Desde el jueves, 4 de junio, en la tarde, seis trabajadores permanecen atrapados en una el yacimiento, ubicado en la vereda Las Peñas, del municipio de Sutatausa, mientras las autoridades mantienen activas las labores de rescate. El siniestro ya cobró su primera víctima: el cuerpo de un minero fue recuperado sobre las 4:00 p.m. del día en que ocurrió el accidente.

Milena Fonseca Casallas, secretaria de Energías y Minas Sostenibles de Cundinamarca, confirmó que las bocaminas San Antonio I y San Antonio III, involucradas en el accidente, operaban sin autorización. "En diciembre del 2025 se reiteró una medida de suspensión" para ambos yacimientos, explicó la funcionaria y detalló que la Agencia Nacional de Minería había ordenado el cese de operaciones por invasión de límites territoriales de un título vecino.

RELACIONADO Explosión en mina de carbón de Sutatausa deja un muerto y varios trabajadores atrapados

Tres incidentes en minas de Cundinamarca en lo que va de 2026:

La emergencia fue reportada el jueves sobre la una de la tarde. Al lugar acudieron inmediatamente Bomberos de Cundinamarca, el grupo de salvamento de la Agencia Nacional de Minería y la alcaldía municipal, que instaló el puesto de mando unificado. El equipo de la Gobernación, particularmente desde el área psicosocial, ha acompañado a las familias durante toda la emergencia.

Este incidente se suma a una preocupante secuencia de accidentes mineros en la región. En febrero de este año, seis mineros murieron atrapados en una mina de Gachetá, también en Cundinamarca, que operaba ilegalmente desde hacía más de seis años.

Sin embargo, la secretaria Fonseca aclaró que cada caso presenta características distintas: "El primer accidente que se registró este año en Sutatausa fue en un título que contaba con todos los permisos, tenía su programa de trabajos y obras aprobado y la licencia ambiental al día y en el caso que tuvimos en Cucunubá, tenía también su título minero (…) no podemos hablar de un patrón, pero sí hacer un llamado de atención a las autoridades para revisar qué está pasando".

Una acumulación de gas metano habría provocado el accidente de Sutatausa:

La principal hipótesis del accidente apunta a la acumulación de gas metano, común en operaciones de carbón subterráneo. "Ante un aumento anormal atípico de metano, la indicación es que los trabajadores tienen que retirarse inmediatamente y subir a superficie para evitar que cualquier chispa pueda generar una explosión", explicó Fonseca.

La funcionaria reveló que horas antes del siniestro participaba en una mesa de articulación en Ubaté con autoridades mineras, corporaciones ambientales y alcaldes, revisando precisamente la situación minera de la región. Lo que más preocupa a las autoridades es que "un privado hizo caso omiso de estas recomendaciones y puso en riesgo la vida de sus trabajadores", pese a que existía una orden expresa de la Agencia Nacional de Minería con copia a la Fiscalía y la Alcaldía.