Tragedia en Cartagena: cuatro muertos dejó un incendio en muelle de Pasacaballos

En las últimas horas, en Pasacaballos, corregimiento ubicado en la zona sur de Cartagena, se registró una explosión y el incendio de una embarcación que fue consumida por las llamas.

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La emergencia deja hasta el momento un saldo de cuatro personas fallecidas, 11 heridas y una comunidad sumida en la incertidumbre.

Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido mientras organismos de socorro avanzan en las labores de atención y verificación de afectados.

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Detalles de la tragedia en muelle de Pasacaballos, Cartagena

Los habitantes de Pasacaballos relataron que el estallido fue tan fuerte que muchos pensaron inicialmente que se trataba de un movimiento telúrico.

El estruendo se sintió en distintos sectores del corregimiento y provocó momentos de pánico entre los residentes. Varias personas describieron cómo las viviendas se sacudieron violentamente tras la explosión.

Según testimonios de la comunidad, algunas casas sufrieron daños considerables. En varios inmuebles se rompieron ventanas debido a la onda expansiva y, en otros casos, se registraron afectaciones mayores.

Uno de los incidentes reportados fue la caída de un poste de energía sobre una vivienda, situación que dejó sin servicio eléctrico a parte del sector.

Mientras tanto, unidades del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar la conflagración. Las autoridades confirmaron posteriormente que el incendio fue extinguido en su totalidad.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas fueron encontradas sin vida dentro del área donde ocurrió la emergencia.

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Cuatro muertos y varios heridos en explosión de embarcación

Además de las cuatro víctimas mortales y los heridos, otra situación mantiene en angustia a numerosos familiares de trabajadores que se encontraban laborando en el lugar cuando ocurrió la explosión. Algunos allegados denunciaron que aún no han recibido información clara sobre el paradero de sus familiares y aseguran haber recorrido centros asistenciales sin obtener respuestas.

Entre ellos se encuentran los familiares de José Luis Márquez, un joven de 22 años que, según sus parientes, llevaba cerca de un mes trabajando en el sitio donde ocurrió la emergencia.

Mientras continúan las investigaciones para establecer las causas de la explosión, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y continúan recopilando información para determinar el número exacto de afectados.