Autoridades se pronuncian sobre amenaza de explosivo en la Universidad Nacional de Bogotá

La amenaza por supuestos explosivos al interior de la Universidad Nacional, que empezó a circular entre los estudiantes, por medio de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, llegó a oídos del Distrito.

En un comunicado de prensa, las autoridades informaron que “la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá realizan monitoreo a la situación que pueda presentarse y se solicita a las directivas se haga llegar de manera oficial la comunicación o información relacionada con estos hechos, con el fin de mantener una adecuada gestión institucional”.

Unidades investigan la denuncia realizada en redes:

Tras conocer la denuncia, rectoría y vicerrectoría ordenaron el desalojo de estudiantes, trabajadores y visitantes y suspendieron las actividades programadas en el campus para la tarde del viernes.

Además, “en articulación con las autoridades competentes”, desde el Distrito, se informó que avanzan “en la verificación y seguimiento del caso, priorizando la prevención, el diálogo y la tranquilidad de toda la comunidad educativa”. E hicieron un llamado a “la ciudadanía a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma o desinformación”.

De momento, no han confirmado ni descartado la presencia de explosivos en las instalaciones, pero las autoridades se comprometieron a seguir acompañando “a la Universidad Nacional y a las autoridades competentes en el desarrollo de las acciones necesarias para garantizar la convivencia y la seguridad en este importante centro educativo del país”.

Universidad y Distrito insisten en hacer de la U. Nacional un territorio de paz:

Directivas de la universidad y autoridades recordaron que la universidad es un lugar “donde la protesta pacífica y el debate académico son derechos legítimos que deben ejercerse en condiciones de seguridad y respeto mutuo”.

En febrero, la Universidad Nacional solicitó ayuda al Distrito para controlar e identificar a quienes realizan actos de vandalismo en sus instalaciones. Sin embargo, hace tan solo un mes, una persona ajena a la institución habría resultado herida manipulando un artefacto explosivo al interior del edificio de sociología, de acuerdo con el profesor Diego Torres.