Profesor de la Universidad Nacional denuncia que explosión fue al interior de un edifcio, no en el parqueadero

Finalizada la jornada de protestas del jueves, 11 de septiembre, en la Universidad Nacional, el profesor de física, Diego Torres, advirtió en sus redes sociales que, contrario al comunicado firmado por el rector y la vicerrectora de la sede Bogotá, la explosión registrada en el campus ocurrió al interior de un edificio, no en la zona de parqueaderos:

“Acabo de salir de la Universidad Nacional de Colombia, acabo de ver el edificio de sociología y quiero decirles que hay una enorme imprecisión en el pronunciamiento del rector Leopoldo Munera y la profesora Carolina Jiménez respecto a dónde ocurrió la explosión. La explosión no ocurrió en el parqueadero. Ocurrió dentro del edificio de sociología en una zona en la que, seguramente, están ubicados baños y oficinas. Es probable que tengamos muchos heridos”.

Profesor Torres pidió que los videos de seguridad sean revelados para esclarecer lo ocurrido:

La explosión y el escalamiento en los disturbios obligó a la vicerrectoría a emitir una alerta roja y ordenar el desalojo de la ciudad universitaria al finalizar la tarde. Por tanto, el profesor Torres hizo un llamado a revelar los videos de seguridad para esclarecer lo ocurrido:

“Les voy a pedir al profesor Leopoldo Munera y a la vicerrectora de la sede que enseñen los videos de seguridad a los medios de comunicación y a la comunidad. Me da mucha tristeza que, de manera sistemática, se utilice el campus de la sede Bogotá para este tipo de cosas y, peor, se cometan semejantes impresiones, por no decir menos, en los comunicados oficiales de la Universidad Nacional, firmados por sus autoridades. Es muy serio lo que acaba de pasar”.

La persona que, según la universidad, “resultó herida” tras la explosión habría perdido una mano:

Horas antes, el profesor Torres indicó que los encapuchados que paralizaron la calle 26 y generaron daños en la infraestructura bogotana no pertenecían a “la comunidad académica de la Universidad Nacional”.

Además, señaló que la persona que “resultó herida mientras manipulaba material explosivo, según la universidad, habría perdido una mano. Aunque esta información aún no ha sido verificada:

“En horas de la tarde, alrededor de la 6:00, se registró una explosión muy grande dentro de uno de los edificios y, aparentemente, una persona, una mujer, perdió la mano o sufrió lesiones muy graves y hay varios heridos”.

Torres solicitó que se revise la situación de orden público en la universidad. En sus palabras, “se está normalizando la violencia, especialmente los jueves, dentro del campus y es algo que ha que atender de manera urgente y prioritaria. No podemos utilizar los espacios académicos y la academia para este tipo de manifestaciones violentas”.