Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: Gobierno anunció congelamiento de precios

El Gobierno Nacional anunció este sábado 29 de agosto que los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM no tendrán incrementos a partir de la fecha y durante todo septiembre de 2026. La decisión fue adoptada como una medida para aliviar la situación económica de los hogares y, especialmente, para apoyar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La medida fue definida de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía. Según el Gobierno, mantener estables los precios de los combustibles busca evitar mayores presiones sobre los costos del transporte, particularmente en el traslado de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad.

También pretende facilitar la movilización de equipos de emergencia y el transporte de ayuda humanitaria hacia las zonas que resultaron afectadas por el terremoto.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, aseguró que la decisión tiene como principal objetivo evitar que las consecuencias económicas de la emergencia recaigan sobre las familias que sufrieron las mayores pérdidas.

La medida busca reducir costos en medio de la emergencia

El congelamiento de los precios de referencia durante septiembre podría tener un impacto directo en los costos asociados al transporte de mercancías y suministros. Para el Gobierno, evitar un aumento en la gasolina y el ACPM es una forma de contener posibles incrementos en la cadena logística de productos esenciales.

“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto”, señaló la ministra Arboleda.

La funcionaria agregó que las autoridades harán seguimiento al cumplimiento de los valores establecidos para evitar que los costos del transporte de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria aumenten en medio de la emergencia.

De acuerdo con el Gobierno, la estabilidad en los precios fue posible gracias a las actuales condiciones del mercado y a una actualización de los indicadores utilizados para definir los valores de los combustibles.

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Gobierno estima ahorro para la Nación al cierre de 2026

Además del impacto que tendría para los consumidores, el Ejecutivo aseguró que la decisión podría representar un ahorro estimado de $152.600 millones para la Nación al finalizar 2026, siempre que se mantengan las condiciones actuales relacionadas con los precios de los biocombustibles y el comportamiento de la tasa representativa del mercado.

El Gobierno también señaló que durante la administración anterior no se realizó la actualización de algunos indicadores entre mayo y agosto de 2026, una situación que, según sus cálculos, impidió generar un ahorro cercano a los $58.000 millones.

Los precios de referencia definidos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, se mantendrán sin modificaciones durante septiembre en todo el país. Sin embargo, el valor final que pagan los ciudadanos en las estaciones de servicio puede variar dependiendo de factores como los costos de distribución y los impuestos establecidos en cada municipio.

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La medida estará vigente desde el 29 de agosto hasta finalizar septiembre y cobijará tanto la gasolina corriente como el ACPM. Los ministerios de Minas y Hacienda solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales reforzar las labores de inspección y vigilancia para verificar que las estaciones de servicio respeten los precios de referencia establecidos.