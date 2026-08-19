Piden investigar a Gustavo Petro por presunto homicidio culposo tras la muerte del niño Kevin Acosta

La Fiscalía reveló que el próximo 24 de agosto se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Luis Óscar Gálvez Mateus, interventor de la Nueva EPS, por el caso de la muerte del niño Kevin Acosta, paciente hemofílico que murió por falta de su tratamiento para la hemofilia.

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Asimismo, la investigación incluye una solicitud sin precedentes, investigar al expresidente Gustavo Petro por “los presuntos delitos de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad y homicidio culposo.

Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, falleció en febrero de 2026 tras completar semanas sin recibir el tratamiento necesario. El menor sufrió una caída de bicicleta y más de 24 horas después fue trasladado a Bogotá para recibir atención especializada, pero murió cinco días después.

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Piden investigar al expresidente Gustavo Petro por homicidio culposo en el caso Kevin Acosta

La investigación del caso de Kevin Acosta alcanza al expresidente Gustavo Petro por dos delitos:

El primero es la violación de datos personales, al presuntamente divulgar sin autorización la historia clínica del menor, información que tiene restricción legal por tratarse de un menor de edad. El segundo, y más grave, es el homicidio culposo en posición de garante. La defensa de las víctimas, Manuel Villanueva, señaló que:

Determinó a través de todas las autoridades de investigación que el presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante.

La Fiscalía solicita estudiar la posición de garante que habría tenido el presidente frente a la intervención de la Nueva EPS y establecer si las omisiones relacionadas con el tratamiento de Kevin pudieron tener relación con su muerte.

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Funcionarios que serán imputados por la muerte de Kevin Acosta

De acuerdo con la información revelada en primicia por Noticias RCN serán llamados a imputación por homicidio culposo cinco personas: el interventor de la Nueva EPS, un oncólogo pediátrico, el exgerente regional de la Nueva EPS en Huila y otras dos personas, luego de que Fiscalía, al parecer, hallara indicios de una posible alteración de la historia clínica del menor.

"La Fiscalía está demostrando que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor”, dijo el abogado de la familia Acosta.

Los investigadores buscan establecer si el diagnóstico registrado corresponde realmente a lo sucedido o si pretendía ocultar que la causa de muerte fue la falta de medicamentos.

Este sería el eventual proceso que enfrentaría Gustavo Petro por el caso Kevin Acosta

El abogado penalista, Francisco Bernate, calificó la situación que involucraría al expresidente Gustavo Petro como algo sin precedentes en Colombia:

El primer deber de los funcionarios, y con mayor razón del presidente, es el de salvaguardar a los ciudadanos en su vida, honra y bien. Designar un agente interventor en una entidad como la Nueva EPS debe hacerse con todo el cuidado porque se trata de salvaguardar la salud de la mayoría de los colombianos.

Las penas contempladas para el delito de homicidio culposo van desde dos años y medio hasta nueve años de prisión, pero al tratarse de un menor, la conducta se convierte en agravada y podría alcanzar hasta los 14 años.

Mientras que, para la violación de datos personales, la pena va entre cuatro y ocho años de prisión.

La compulsa de copias será enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá determinar si existen méritos para investigar formalmente al expresidente.

Adicionalmente, una organización radicó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que ese tribunal asuma la investigación relacionada con posibles violaciones de topes electorales durante la campaña presidencial de Petro.