CANAL RCN
Colombia

Juez determina que intervención de Coosalud en el Gobierno Petro fue ilegal y la devuelve a sus dueños

El agente interventor tendrá cinco días hábiles para realizar la entrega de material contable, financiero y administrativo a los miembros de su asamblea general.

Gobierno Nacional devolverá Coosalud EPS a la cooperativa propietaria por orden de judicial
Foto: Coosalud.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
12:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En respuesta a una tutela, el juzgado séptimo civil del circuito de Cartagena dejó sin efectos “las Resoluciones No. 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024 y No. 2026140001575 del 10 de marzo de 2026” de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con las que se ordenaba la prórroga por un año de la toma de posesión para administrar la Cooperativa Coosalud.

Es así que la Entidad Promotora de Salud (EPS) de origen cartagenero que, a la fecha, cuenta con 3.356.753 afiliados en territorio nacional, vuelve a sus dueños, luego de que un juez determinara que fue ilegal la intervención del Gobierno Petro.

700.000 pacientes empeoraron y 39% de los estudiantes han perdido un año ¿Qué propone De la Espriella?
RELACIONADO

700.000 pacientes empeoraron y 39% de los estudiantes han perdido un año ¿Qué propone De la Espriella?

El agente interventor tendrá cinco días para entregar el material contable:

En su respuesta de primera instancia, el juez Juan Carlos Marmolejo también determinó que en un plazo de cinco días hábiles, el agente interventor de Coosalud, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, deberá entregar el material contable, financiero y administrativo de la entidad a los integrantes de la Asamblea General de Delegados, como máximo órgano de administración.

Serán ellos quienes “asumirán la dirección transitoria de la entidad, y en los términos de los estatutos de la Cooperativa deberá convocar a sesión extraordinaria de delegados para designar los órganos de administración correspondientes”.

Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados
RELACIONADO

Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados

¿Desde cuándo se encuentra intervenida Coosalud?

En noviembre de 2024, la Superintendencia de Salud, entonces liderada por Giovanny Rubiano, tomó posesión de Coosalud, que atendía en 23 departamentos y el distrito capital al 6,30% del total de los pacientes.

Según explicó Rubiano, la decisión fue adoptada “para administrar, más no para liquidar” y se comprometió a “mejorar la prestación de los servicios, y a buscar que los afiliados puedan escoger una red de servicios integral”.

Aun así, al cierre del Gobierno Petro, siete EPS, incluida Coosalud, seguían estando intervenidas y la deuda del sistema de salud era de 41,5 billones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Volvió a temblar en Colombia hoy 28 de agosto de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

Cesar

Gobierno aprobó millonaria inversión en sistemas antidrones tras ataque con 40 explosivos en Pelaya, Cesar

Congreso de la República

Congreso debate proyecto de ley para prohibir procedimientos de cambio de sexo en menores de edad

Otras Noticias

Atletismo

¿Va a correr la Allianz 15K Bogotá? Lanzan comunidad gratuita para preparar la carrera

Abren comunidad gratuita para la preparación de la Allianz 15K Bogotá. Acceda a planes de entrenamiento y asesoría técnica de deportistas de élite.

Cine

Habrá cine GRATIS en esta ciudad: fecha y cómo asistir

La primera función se llevará a cabo a las 3:00 p. m. y tendrá como público exclusivo a familias con niños.

Asia

“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal

Viral

"Hasta yo me alcancé a preocupar": doctor Bayter anunció decisión tras su cambio físico que generó angustia

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto