Juez determina que intervención de Coosalud en el Gobierno Petro fue ilegal y la devuelve a sus dueños

En respuesta a una tutela, el juzgado séptimo civil del circuito de Cartagena dejó sin efectos “las Resoluciones No. 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024 y No. 2026140001575 del 10 de marzo de 2026” de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con las que se ordenaba la prórroga por un año de la toma de posesión para administrar la Cooperativa Coosalud.

Es así que la Entidad Promotora de Salud (EPS) de origen cartagenero que, a la fecha, cuenta con 3.356.753 afiliados en territorio nacional, vuelve a sus dueños, luego de que un juez determinara que fue ilegal la intervención del Gobierno Petro.

El agente interventor tendrá cinco días para entregar el material contable:

En su respuesta de primera instancia, el juez Juan Carlos Marmolejo también determinó que en un plazo de cinco días hábiles, el agente interventor de Coosalud, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, deberá entregar el material contable, financiero y administrativo de la entidad a los integrantes de la Asamblea General de Delegados, como máximo órgano de administración.

Serán ellos quienes “asumirán la dirección transitoria de la entidad, y en los términos de los estatutos de la Cooperativa deberá convocar a sesión extraordinaria de delegados para designar los órganos de administración correspondientes”.

¿Desde cuándo se encuentra intervenida Coosalud?

En noviembre de 2024, la Superintendencia de Salud, entonces liderada por Giovanny Rubiano, tomó posesión de Coosalud, que atendía en 23 departamentos y el distrito capital al 6,30% del total de los pacientes.

Según explicó Rubiano, la decisión fue adoptada “para administrar, más no para liquidar” y se comprometió a “mejorar la prestación de los servicios, y a buscar que los afiliados puedan escoger una red de servicios integral”.

Aun así, al cierre del Gobierno Petro, siete EPS, incluida Coosalud, seguían estando intervenidas y la deuda del sistema de salud era de 41,5 billones de pesos.