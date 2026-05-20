¿Para quiénes aplica la reclamación de pagos por fotomultas? Este es el paso a paso

El Ministerio de Transporte anuló más de siete millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024 debido a irregularidades en el procedimiento, una medida que beneficia a aproximadamente 1.6 millones de conductores que pagaron estas infracciones y ahora podrían recuperar su dinero.

Según información de la Superintendencia de Transporte, los conductores afectados pagaron más de un billón de pesos en multas que fueron declaradas irregulares por no haberse seguido el procedimiento adecuado.

¿Qué pasó con las fotomultas?

La decisión genera expectativa entre quienes ya cancelaron estas infracciones y quienes aún mantienen deudas pendientes.

Para reclamar el reembolso, los conductores deben presentar una petición directamente ante la Secretaría de Tránsito o Transporte de la ciudad donde recibieron la multa.

Las autoridades recomiendan buscar asesoría legal antes de iniciar el trámite para garantizar que el proceso se realice correctamente.

¿Cuándo pierde validez una fotomulta?

Las fechas específicas de anulación varían según la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá, quedan sin efecto todas las fotomultas impuestas desde el 12 de diciembre de 2018 hasta el 6 de enero de 2020.

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En Cali, el período comprende del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024. Para Medellín, aplica desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 28 de abril de 2020, mientras que en Barranquilla abarca del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2020.

Los conductores que ya pagaron las multas irregulares deben interponer acciones legales ante las respectivas Secretarías de Tránsito para obtener la devolución del dinero, basándose en el concepto de desempeño de la tecnología.

En cambio, quienes no han pagado los comparendos incluidos en estos períodos solo deben esperar a que sean descargados del sistema RUNT y no tendrán obligación de cancelarlos.

Como consecuencia de estas irregularidades, los organismos de tránsito que impusieron las fotomultas de manera inadecuada deberán pagar multas a la Superintendencia de Transporte por no haber realizado el procedimiento correcto.

Las ciudades principales afectadas incluyen Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de la Sabana y Cundinamarca, donde millones de conductores recibieron estas infracciones durante el período señalado.