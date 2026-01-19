Importante anuncio sobre obra en Bogotá que mejorará la movilidad en concurrido sector

A primera hora de este lunes 19 de enero, la Alcaldía de Bogotá le dio una noticia que alegró a miles. Las obras de un importante puente avanzan, por lo que podría estar listo dentro de poco.

Se llevó a cabo el vaciado de la última dovela que conecta las puntas del puente que pasará por la intersección de la avenida Primero de Mayo con la carrera 68, conocido como El Pulpo. La obra no solo mejorará la movilidad, sino que se integrará con Transmilenio.

Avance en el puente de la Primero de Mayo con carrera 68

Para este proceso, se requirió del trabajo articulado de más de 30 personas, entre contratistas, del Metro y la interventoría. Además, se hizo entre la noche y madrugada.

Cabe mencionar que en el puente habría un tramo del viaducto y la estación 7 del Metro. Junto con la integración de Transmilenio, SITP y el tráfico particular, se transformará en, quizás, uno de los puntos más importantes de la movilidad en el sur.

Se espera que el puente pueda operar dentro de poco. Paralelamente, avanzan a buena marcha las obras del Metro.

¿En qué va la Línea 1 del Metro?

Lo último que se supo tuvo que ver con la estación 11 de la Línea 1, a la que le sacarán provecho los vecinos de los barrios San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño.

Además, estará a pocos metros del HOMI, centro médico enfocado en la salud de los menores. El propósito es que, aparte de fortalecer la movilidad por la avenida Caracas, sea un acceso para los pacientes.

Un dato no menor es que estará ubicada en un punto estratégico, a tal punto de conectarse con el norte, sur, oriente y occidente. La Empresa Metro destacó los avances: “Sigue trabajando de la mano con la comunidad, demostrando que es posible construir el futuro de la movilidad sin perder de vista el bienestar de quienes habitan y transitan el territorio”.