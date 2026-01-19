CANAL RCN
Colombia

Importante anuncio sobre obra en Bogotá que mejorará la movilidad en concurrido sector

Este puente tendrá conexiones con Transmilenio y será beneficiosa para miles de habitantes.

Obras en puente en el sur de Bogotá.
Obras en puente en el sur de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A primera hora de este lunes 19 de enero, la Alcaldía de Bogotá le dio una noticia que alegró a miles. Las obras de un importante puente avanzan, por lo que podría estar listo dentro de poco.

Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones
RELACIONADO

Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones

Se llevó a cabo el vaciado de la última dovela que conecta las puntas del puente que pasará por la intersección de la avenida Primero de Mayo con la carrera 68, conocido como El Pulpo. La obra no solo mejorará la movilidad, sino que se integrará con Transmilenio.

Avance en el puente de la Primero de Mayo con carrera 68

Para este proceso, se requirió del trabajo articulado de más de 30 personas, entre contratistas, del Metro y la interventoría. Además, se hizo entre la noche y madrugada.

Cabe mencionar que en el puente habría un tramo del viaducto y la estación 7 del Metro. Junto con la integración de Transmilenio, SITP y el tráfico particular, se transformará en, quizás, uno de los puntos más importantes de la movilidad en el sur.

Se espera que el puente pueda operar dentro de poco. Paralelamente, avanzan a buena marcha las obras del Metro.

¿En qué va la Línea 1 del Metro?

Lo último que se supo tuvo que ver con la estación 11 de la Línea 1, a la que le sacarán provecho los vecinos de los barrios San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño.

Esto es todo lo que tiene que saber sobre la ampliación del horario de rumba en Bogotá
RELACIONADO

Esto es todo lo que tiene que saber sobre la ampliación del horario de rumba en Bogotá

Además, estará a pocos metros del HOMI, centro médico enfocado en la salud de los menores. El propósito es que, aparte de fortalecer la movilidad por la avenida Caracas, sea un acceso para los pacientes.

Un dato no menor es que estará ubicada en un punto estratégico, a tal punto de conectarse con el norte, sur, oriente y occidente. La Empresa Metro destacó los avances: “Sigue trabajando de la mano con la comunidad, demostrando que es posible construir el futuro de la movilidad sin perder de vista el bienestar de quienes habitan y transitan el territorio”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Alerta de la comunidad permitió capturar a un hombre que estaba abusando de su hijastra en Cesar

Medellín

Alcaldía de Medellín adoptó medidas para reducir el número de fotomultas en la ciudad

Nariño

Atacan caravana en la que se transportaba una funcionaria de la Secretaría de Minas en Nariño

Otras Noticias

Karol G

Revelan lo que habría pasado con la relación entre Feid y Karol G

Un reconocido medio internacional revela qué habría pasado entre los artistas colombianos, tras varios meses de rumores y especulaciones.

Millonarios

Millonarios confirmó un nuevo refuerzo en medio de los malos resultados deportivos

Nuevo refuerzo llega a Millonarios con la misión de cambiar el rumbo del equipo tras malos resultados de Hernán Torres.

Venezuela

Delcy Rodríguez estaría bajo la mira de la DEA desde hace años: de esto la señalan

Subsidios

Grupos de Sisbén que podrán obtener hasta 52 millones en este 2026: conozca los requisitos para acceder

Cuidado personal

Regreso a clases y déficit de sueño: una alerta para padres sobre el bienestar estudiantil