Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech 2025, una iniciativa que busca atraer soluciones tecnológicas y disruptivas para resolver algunos de los mayores desafíos urbanos de la capital.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta $120 millones de pesos colombianos y la oportunidad de implementar sus propuestas directamente con entidades del Distrito.

Un reto clave: la experiencia de pago en el Metro de Bogotá

El desafío central de la convocatoria está enfocado en el futuro Metro de Bogotá, cuya operación requerirá un sistema de pago ágil, pedagógico y eficiente. La pregunta planteada por la Alcaldía es:

¿Cómo diseñar una solución digital que simule la experiencia de pago en el Metro de Bogotá, facilite la gestión de bolsillos digitales y gastos, y ofrezca incentivos para el uso responsable del transporte público?

El objetivo es evitar que el pago se convierta en una barrera para los usuarios y, en cambio, transformarlo en un facilitador de la movilidad integrada, permitiendo al mismo tiempo la planeación de gastos y la comprensión de la integración tarifaria.

Cuatro grandes desafíos de ciudad

Además del reto del Metro de Bogotá, la convocatoria incluye otros tres desafíos estratégicos para startups, universidades y centros de investigación:

Gestión de residuos voluminosos: desarrollo de una app con inteligencia artificial que informe cómo disponer correctamente de este tipo de desechos.

Transparencia y anticorrupción: herramientas digitales que fortalezcan canales de denuncia y análisis de datos para la detección temprana de irregularidades.

Gestión contractual: soluciones que optimicen la administración de expedientes contractuales en el SECOP, con trazabilidad y reducción de tiempos.

Cada desafío contará con un único ganador, que podrá llevar su proyecto a pruebas piloto en escenarios reales de la ciudad.

Incentivos, beneficios y requisitos de la convocatoria GovTech

Los seleccionados no solo accederán a una financiación de hasta $120 millones COP, sino que también recibirán:

Acompañamiento técnico y metodológico en el desarrollo de sus propuestas.

Visibilidad dentro del ecosistema de innovación pública y tecnológica de Bogotá.

Oportunidad de implementar directamente la solución con entidades distritales.

Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a startups, universidades y centros de investigación con experiencia en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), especialmente en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la gestión pública.

El proceso está abierto hasta el 16 de octubre de 2025, fecha límite para inscribirse en el portal de la Agencia Atenea.