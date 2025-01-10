CANAL RCN
Economía

Metro de Bogotá busca soluciones innovadoras: así puede participar hasta por $120 millones

La Alcaldía de Bogotá busca proyectos innovadores para transformar la experiencia de pago en el Metro y otros retos clave de ciudad.

Metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
10:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech 2025, una iniciativa que busca atraer soluciones tecnológicas y disruptivas para resolver algunos de los mayores desafíos urbanos de la capital.

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán
RELACIONADO

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta $120 millones de pesos colombianos y la oportunidad de implementar sus propuestas directamente con entidades del Distrito.

Un reto clave: la experiencia de pago en el Metro de Bogotá

El desafío central de la convocatoria está enfocado en el futuro Metro de Bogotá, cuya operación requerirá un sistema de pago ágil, pedagógico y eficiente. La pregunta planteada por la Alcaldía es:

¿Cómo diseñar una solución digital que simule la experiencia de pago en el Metro de Bogotá, facilite la gestión de bolsillos digitales y gastos, y ofrezca incentivos para el uso responsable del transporte público?

El objetivo es evitar que el pago se convierta en una barrera para los usuarios y, en cambio, transformarlo en un facilitador de la movilidad integrada, permitiendo al mismo tiempo la planeación de gastos y la comprensión de la integración tarifaria.

Cuatro grandes desafíos de ciudad

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?
RELACIONADO

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?

Además del reto del Metro de Bogotá, la convocatoria incluye otros tres desafíos estratégicos para startups, universidades y centros de investigación:

  • Gestión de residuos voluminosos: desarrollo de una app con inteligencia artificial que informe cómo disponer correctamente de este tipo de desechos.
  • Transparencia y anticorrupción: herramientas digitales que fortalezcan canales de denuncia y análisis de datos para la detección temprana de irregularidades.
  • Gestión contractual: soluciones que optimicen la administración de expedientes contractuales en el SECOP, con trazabilidad y reducción de tiempos.

Cada desafío contará con un único ganador, que podrá llevar su proyecto a pruebas piloto en escenarios reales de la ciudad.

Incentivos, beneficios y requisitos de la convocatoria GovTech

Los seleccionados no solo accederán a una financiación de hasta $120 millones COP, sino que también recibirán:

  • Acompañamiento técnico y metodológico en el desarrollo de sus propuestas.
  • Visibilidad dentro del ecosistema de innovación pública y tecnológica de Bogotá.
  • Oportunidad de implementar directamente la solución con entidades distritales.
Expertos evalúan la integración de un sistema de pagos abiertos en el Metro de Bogotá
RELACIONADO

Expertos evalúan la integración de un sistema de pagos abiertos en el Metro de Bogotá

Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a startups, universidades y centros de investigación con experiencia en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), especialmente en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la gestión pública.

El proceso está abierto hasta el 16 de octubre de 2025, fecha límite para inscribirse en el portal de la Agencia Atenea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fondo Monetario Internacional

¿Qué significa que Colombia pierda el respaldo del Fondo Monetario Internacional?

Trabajo

Empleados por prestación de servicios recibirán beneficio clave con ley laboral: esto debe saber

Superintendencia Financiera

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

Otras Noticias

Enfermedades

Historia de José Vicente Mantilla, atleta ejemplo de tenacidad: recibió un trasplante y fue medallista

Noticias RCN habló con José Vicente Mantilla, deportista que se ha vuelto un ejemplo a seguir.

La casa de los famosos

Karina García tuvo que recibir atención médica tras terminar con Andrés Altafulla: este es su estado

La exparticipante de La Casa de los Famosos reveló detalles de lo ocurrido en su cuenta de Instagram. ¿Por qué tuvieron que atenderla?

Selección Colombia

Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

Artistas

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?