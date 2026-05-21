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El Dorado renovó su servicio gratuito de buses entre terminales con vehículos eléctricos

El aeropuerto El Dorado modernizó su ruta satélite con vehículos eléctricos que conectan la Terminal 1, Terminal 2 y la Terminal de Carga de forma gratuita todos los días.

nuevos buses eléctricos de El Dorado
FOTO: El Dorado

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
04:09 p. m.
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El Aeropuerto Internacional El Dorado renovó su servicio gratuito de buses entre terminales con una nueva flota de vehículos 100% eléctricos. De acuerdo a lo informado por la terminal aérea, buscan avanzar hacia una operación más sostenible.

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La ruta satélite conecta la Terminal 1, la Terminal 2 y la Terminal de Carga, y está disponible para viajeros, acompañantes y colaboradores que necesitan movilizarse entre las diferentes áreas del aeropuerto.

¿Cómo funciona el servicio gratuito de buses en El Dorado?

El servicio opera todos los días entre las 4:00 a.m. y las 12:00 p.m. Los buses tienen una frecuencia aproximada de paso cada 15 minutos, lo que permite realizar traslados constantes entre terminales durante gran parte de la jornada.

Según la información entregada por El Dorado, la renovación de la flota busca mejorar la experiencia de traslado dentro del aeropuerto y avanzar hacia una operación más sostenible con vehículos eléctricos.

Con esta renovación, El Dorado mantiene activo uno de los servicios de conexión interna más utilizados dentro de la terminal aérea, ahora con una flota completamente eléctrica.

El Dorado de Bogotá fue reconocido como el mejor aeropuerto de Sudamérica por Skytrax

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue elegido por octava vez como el mejor aeropuerto de Sudamérica, de acuerdo con los premios Skytrax, una organización internacional que mide la satisfacción de los pasajeros a nivel global.

El reconocimiento se basa en encuestas realizadas a millones de viajeros en todo el mundo, que evalúan la calidad del servicio, la atención del personal, la comodidad de las instalaciones y la eficiencia operativa de los aeropuertos.

Según Skytrax, este galardón es uno de los más relevantes de la industria aeroportuaria internacional y permite comparar la experiencia de los usuarios en más de 550 aeropuertos y 525 aerolíneas.

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