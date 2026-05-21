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Cambian al procurador que pidió libertad para dos de los capturados por el caso de Yulixa Toloza

La Fiscalía calificó como irrespetuosas las declaraciones del procurador delegado durante audiencia de legalización de captura. El funcionario cuestionó lealtad investigativa.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
04:38 p. m.
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En un giro inesperado durante la audiencia de legalización de captura de dos de los presuntos implicados en el caso de Yulixa Toloza, la Procuraduría General cuestionó el trabajo de la Fiscalía y solicitó la libertad de los detenidos.

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Esta situación, en medio de un caso repudiable y mediático, generó un conflicto institucional que terminó con el relevo del funcionario asignado al proceso.

La fiscal Juana Costa, delegada para la investigación del crimen, expresó su inconformidad con el procurador del caso, quien argumentó que los dos capturados habrían sido supuestamente engañados.

El señor representante del Ministerio Público, del cual se echa bastante de menos por parte de esta delegada de la Fiscalía, su real función y así lo he visto con bastante extrañeza en esta audiencia.

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Relevan a procurador que solicitó libertad de capturados en el caso Yulixa Toloza

El procurador del caso, Juan Carlos Arturo Chávez, fue más allá en sus cuestionamientos a la labor investigativa:

"Quiero llamar la atención sobre ese punto, señoría, frente a la Fiscalía. Me parece que ahí no hay lealtad. Se están ocultando causas que se conocían y se le dieron contar", declaró el funcionario, poniendo en duda la legalidad de la captura.

Horas después de estas declaraciones, la Fiscalía calificó las afirmaciones como irrespetuosas, generando tensión entre las dos entidades del Estado encargadas de la investigación y control disciplinario respectivamente.

Frente a lo ocurrido en la audiencia, la Procuraduría General relevó al delegado del proceso, quien tenía una agencia especial tras su intervención en la audiencia. La Delegatura para lo Penal justificó la decisión con un comunicado contundente.

La delegatura para lo penal relevó de su cargo, de su asunto, a un funcionario que, entiendo en una forma de insensibilidad, puso por delante un trámite, un formalismo, por encima de la dignidad de la persona que falleció, de sus familiares, del dolor y también de la indignidad que todos los colombianos tenemos por haber sucedido esta cosa tan cruel y tan atroz.

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La investigación continúa su curso judicial con un nuevo procurador delegado, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de la desaparición y el asesinato de la mujer de 52 años que conmocionó a Colombia.

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