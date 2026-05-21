CANAL RCN
Salud y Bienestar

Alimentos ultraprocesados están relacionados con mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares

Tres estudios franceses revelaron que el consumo de colorantes y conservantes aumenta significativamente el riesgo de padecer varias enfermedades.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

mayo 21 de 2026
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres estudios franceses publicados recientemente concluyeron que consumir alimentos con algunos colorantes o conservantes está asociado a un mayor riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

Lanzan alerta por alimentos ultraprocesados: revelan aumento del riesgo de infartos y derrames
RELACIONADO

Lanzan alerta por alimentos ultraprocesados: revelan aumento del riesgo de infartos y derrames

Las investigaciones se centran en el consumo de ciertos aditivos, colorantes alimentarios (E100 a E199) y conservantes y antioxidantes (E200 a E299 y E300 a E399) encontrados en alimentos ultraprocesados. En ellas participaron más de 100.000 personas.

Sanam Shah y Anaïs Hasenböhler fueron los autores de los estudios, supervisados por la epidemióloga Mathilde Touvier, directora de investigación en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica francés (Inserm).

Estos han sido publicados por las revistas Diabetes Care, European Journal of Epidemiology y European Heart Journal, y buscan "orientar las políticas públicas", según un comunicado del Inserm.

Cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares

Por primera vez, se han confirmado asociaciones entre el consumo de colorantes alimentarios y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer; y entre el consumo de conservantes y el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Los pilares de seguridad para tener en cuenta antes de practicarse una liposucción
RELACIONADO

Los pilares de seguridad para tener en cuenta antes de practicarse una liposucción

Así, los mayores consumidores de colorantes alimentarios tienen, en comparación con las personas menos expuestas, un riesgo superior a sufrir diabetes tipo 2 (+38%), un cáncer (+14%) y un cáncer de mama (+21% e incluso +32% en mujeres posmenopáusicas).

Por su parte, los mayores consumidores de conservantes -principalmente sorbato de potasio E202 y ácido cítrico E330- tienen un 24% más de riesgo de sufrir hipertensión que los menos expuestos, y un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares un 16% mayor.

El efecto de los alimentos ultraprocesados

Aunque estos estudios no prueban por sí mismo una relación causa-efecto, se suman a muchos otros que prueban lo nocivos que son los alimentos ultraprocesados, mencionó a la AFP Mathilde Touvier.

A nivel mundial, "de 104 estudios que tratan los vínculos entre los alimentos ultraprocesados y la salud, 93 muestran esos efectos nocivos de forma muy coherente", afirmó. "El volumen de argumentos es bastante fuerte para decir que hay que actuar en el plano de la salud pública".

Remedios caseros y automedicación aumentan en medio de crisis del sistema de salud, revela Acemi
RELACIONADO

Remedios caseros y automedicación aumentan en medio de crisis del sistema de salud, revela Acemi

La ONG Foodwatch apuntó que estos estudios "deben provocar un electroshock político" y recordó que lleva "años" exigiendo la prohibición de nitritos, por la relación "claramente demostrada" que guardan con el cáncer de colon, y también del aspartamo, otro posible carcinógeno.

En enero, dos estudios del mismo equipo demostraron una asociación entre el consumo de conservantes y una mayor frecuencia de cánceres y de diabetes tipo 2.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Invima

Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos: estas son las marcas

Barranquilla

Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla

Cuidado personal

¿Hay cambios emocionales al perder el celular?: esto respondieron los expertos

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Sorpresa? ¡Todos estos participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

La placa parcial quedó conformada tras las decisiones del público, los participantes y la última eliminada.

Elecciones presidenciales 2026

“Hay presión de los grupos armados a favor de dos candidaturas”: Defensora del Pueblo en Noticias RCN

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, la defensora Iris Marín Ortiz advirtió que 80 municipios requieren “cuidados intensivos” en temas de seguridad.

Mundial de fútbol

Rival de Colombia en el Mundial se encuentra en vilo por brote de ébola: anunciaron plan

Finanzas personales

Así puede eliminar el 4x1000 de su cuenta bancaria: Bancolombia, Davivienda, BBVA y otras explican cómo hacerlo

Bolivia

Cancillería de Colombia expulsa “por reciprocidad” al embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina