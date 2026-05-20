Caso Yulixa Toloza desata cierres de falsos SPA y operativos contra cirugías estéticas ilegales

El caso de Yulixa Toloza generó indignación y una reacción inmediata de las autoridades en diferentes regiones del país. A raíz de este hecho, departamentos como Santander y Valle del Cauca iniciaron operativos e inspecciones rigurosas en establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos, con el objetivo de evitar nuevas tragedias relacionadas con intervenciones médicas realizadas sin autorización.

En Santander, las autoridades confirmaron el cierre de varios establecimientos que se hacían pasar por SPA, pero que en realidad realizaban procedimientos médicos de alto riesgo sin contar con la habilitación correspondiente. Según el balance entregado, en lo corrido de este año se han tomado medidas sanitarias contra siete establecimientos de salud.

Acciones en Valle del Cauca contra centros estéticos

El caso también provocó acciones en Cali, donde se intensificaron las inspecciones contra personas y establecimientos que promocionan cirugías y procedimientos estéticos de bajo costo a través de redes sociales. Las autoridades advirtieron que muchas de estas ofertas pueden terminar en situaciones trágicas para los pacientes.

De acuerdo con el reporte entregado por las entidades encargadas de los controles, ya se realizaron tres cierres de prestadores que no cumplían con los estándares del sistema único de habilitación, requisito obligatorio para operar de manera segura en este tipo de intervenciones médicas.

¿Cómo verificar si un centro estético está autorizado por el Ministerio de Salud?

Las autoridades recomendaron a los pacientes verificar antes de cualquier procedimiento si el lugar y el profesional cuentan con las autorizaciones requeridas por la ley. Para ello, pidieron consultar en el portal del Ministerio de Salud el Registro Especial de Prestadores, herramienta que permite confirmar si el establecimiento está habilitado oficialmente.

La advertencia también se extiende a los procedimientos promocionados en redes sociales con precios bajos o condiciones llamativas. Las entidades insistieron en que la verificación previa puede ser clave para evitar riesgos asociados a intervenciones realizadas sin controles médicos ni condiciones adecuadas de seguridad.