VIDEO | Encapuchados vandalizaron sede de campaña de Paloma Valencia en la carrera Séptima, en Bogotá

En la tarde de este jueves, la sede política de la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo, ubicada sobre la carrera Séptima con calle 53, en Chapinero, fue atacada por encapuchados en medio de protestas.

Según los videos difundidos, los encapuchados rompieron los vidrios de la sede de campaña y causaron daños en su fachada. De acuerdo con información preliminar, también atacaron sedes bancarias y establecimientos comerciales.

Centro Democrático rechazó ataque a la sede de campaña de Paloma Valencia

El director Nacional del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, envió un mensaje desde la sede de campaña de la candidata. "Hace unos minutos centenares de encapuchados cometieron un acto de terrorismo político, nos vandalizaron nuestra sede, amedrentaron a las personas que atienden a la ciudadanía", expresó Vallejo a través de su cuenta de X.

A través de un comunicado, el partido Centro Democrático también rechazó los actos vandálicos ocurridos esta tarde. "Solicitamos al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades competentes activar mecanismos extraordinarios de seguimiento frente al incremento de hechos de violencia e intimidación política que amenazan las garantías electorales y la transparencia de las elecciones presidenciales", afirmó el partido.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial, también rechazó los actos vandálicos desde esta sede de campaña en Bogotá. "Esto demuestra algo tremendamente preocupante en los diez días que quedan antes de las elecciones del 31 de mayo, que si bien la contradicción es el principio fundamental de la democracia, hoy se está abusando esa contradicción en el hostigamiento a personas y en la incitación al odio y en sembrar más miedo del que gobierna al país", dijo Oviedo.

Ministro del Interior sobre actos vandálicos a la sede de Paloma Valencia

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al vandalismo ocurrido en la sede de campaña de Valencia y Oviedo. "Es deplorable que eso haya sucedido. El gobierno lo que ha hecho, usted ha visto que ha tomado 2 veces decisiones en ayudar a tener o a que se tenga la mayor seguridad", afirmó Benedetti, quien aseguró que están buscando con ayuda de las cámaras de seguridad ubicadas sobre la Séptima a los responsables de este ataque.