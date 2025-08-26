CANAL RCN
Colombia

Falleció pasajero de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en Barranquilla

Por quebrantos de salud, el pasajero falleció durante la ruta con destino a Estados Unidos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
02:23 p. m.
Un vuelo que cubría la ruta entre Santa Cruz, Bolivia y Estados Unidos aterrizó de emergencia este lunes 25 de agosto sobre las 12:20 del mediodía en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, tras el quebranto de salud de uno de sus pasajeros.

El ciudadano de 39 años, identificado como Andrés Dwayne Castro, viajaba en compañía de su pareja y fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, ubicado en la calle 30. Aunque la respuesta de la tripulación y personal en tierra fue rápida, ingresó sin signos vitales al centro asistencial en Barranquilla.

"Boliviana de Aviación (BoA) informa a la opinión pública que el día de hoy, el vuelo OB762 en la ruta Santa Cruz (VVI) – Miami (MIA) tuvo la necesidad de desviar operación al aeropuerto de Barranquilla (BAQ) debido a una emergencia médica a bordo", explicó la aerolínea.

Aerocivil lamentó el fallecimiento del pasajero

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil informó lo ocurrido este lunes en el aeropuerto de Barranquilla.

"La aeronave aterrizó a las 12:20 horas y, a bordo, un médico que viajaba como pasajero se encontraba realizando maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), que se habían mantenido durante algunos minutos, incluyendo una descarga con desfibrilador externo automático, sin obtener respuesta", explicó la Aerocivil.

Según el comunicado, el pasajero fue recibido por el personal de Sanidad Aeroportuaria, "que constató la ausencia de signos vitales, y de inmediato fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte, donde se continuaron con los procedimientos médicos".

La aerolínea Boliviana de Aviación lamentó el deceso del pasajero

En su comunicado de prensa, la aerolínea explicó que "la tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra, lamentablemente se registró el fallecimiento del pasajero, según reporte".

La aerolínea afirmó que está brindando toda la colaboración necesaria para esclarecer lo ocurrido y asistir a los familiares del pasajero. "La aerolínea reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de sus pasajeros como prioridad fundamental en todas sus operaciones", agregó Boliviana de Aviación (BoA).

