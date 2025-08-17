CANAL RCN
Colombia Video

Video del momento exacto en el que avioneta impacta en un parque de Laureles, en Medellín

Impactantes imágenes muestran el desplome de la aeronave que se desplomó en un parque en el exclusivo sector de Laureles.

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
03:19 p. m.
Un video que fue difundido en redes sociales reveló el momento exacto del desplome de una avioneta ultraliviana en Medellín el pasado 15 de agosto.

En las imágenes, captadas por habitantes del sector de Laureles, se ve cómo la aeronave pierde altura y termina precipitándose sobre los árboles de un parque. Sobre la vía pasaban varios vehículos al momento del siniestro.

El accidente ocurrió en la Calle 47D con la 70, cerca de la estación Estadio del metro. Se trata de un avión, identificado con placas HJ 428 que intentaba un aterrizaje de emergencia tras despegar desde Tolú con destino al aeropuerto Olaya Herrera.

La tripulación de la aioneta sobrevivió milagrosamente

Aunque el impacto pudo se trágico, la vegetación del parque amortiguó el impacto y su tripulación logró sobrevivir.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que dos personas resultaron heridas: el piloto, de 50 años, y una pasajera de 55.

Según el parte médico, el hombre sufrió un trauma en la cabeza y lesiones en el pecho, lo que obligó a su traslado inmediato a la clínica Las Américas.

La mujer, por su parte, presentó traumas en el rostro y fue remitida a la clínica CES, donde permanece bajo observación.

Árboles salvaron a pasajeros de avioneta desplomada

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran cómo la aeronave atraviesa la copa de los árboles antes de quedar atrapada entre los arbustos.

Para los testigos, fue un milagro que el parque estuviera relativamente solo al momento del impacto y que haya caído sobre los árboles reduciendo la fuerza del golpe.

La Aeronáutica Civil confirmó que la investigación quedó en manos de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

Según los primeros reportes, el desplome se habría producido durante un intento de aterrizaje de emergencia, aunque las causas exactas aún se encuentran en análisis.

