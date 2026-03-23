ATENCIÓN | Avión Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo. Despegó y se fue al suelo en la mañana de este lunes 23 de marzo.

Las imágenes que se dieron a conocer en redes sociales mostraron el avión incinerado en una zona rural.

Accidente ocurrió este lunes 23 de marzo

A través de X, se pronunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.

Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

La aeronave estaba transportando a dos pelotones del Ejército, lo que es igual a más de 50 personas. La FM conversó con un habitante del sector que entregó detalles sobre cómo se enteraron del siniestro.

“Estamos por un sector de fincas donde cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos (…) Los hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevar gente en la moto”, aseguró en diálogo con el medio radial.

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