Organización de narcotráfico transnacional fue desmantelada en Putumayo: operaba en la frontera con Ecuador

En diligencias judiciales realizadas de manera paralela en Cali y los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel, de Putumayo, fueron capturados, por orden judicial, catorce integrantes de una organización de narcotráfico transnacional, bajo el mando de alias Maestre y alias el Viejo, ambos con una trayectoria criminal de más de dos décadas.

De acuerdo con el coronel Óscar Ferdinand Caicedo, comandante de la vigésima séptima brigada del Ejército Nacional, su captura ocurre “en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus” por los delitos de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico”, en el sur del país, en la frontera colombo-ecuatoriana.

Del operativo, con el que fue desarticulada la organización narcotraficante, participaron integrantes del Gaula Militar y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos.

“Estas personas”, de acuerdo con la Fuerza Pública, “serían determinadoras en la dinamización de la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Putumayo y Nariño, utilizando el territorio ecuatoriano como plataforma estratégica para el envío del estupefaciente hacia mercados internacionales en Europa y Estados Unidos”.

Nexos criminales, en medio de un panorama de tensiones con el Ecuador:

Los resultados de la operación se dan a conocer, luego de que el Ministerio de Producción de Ecuador anunciara que aumentará la tasa de seguridad a las importaciones colombianas del 30% al 50%, a partir del 1 de marzo, ante la “falta de implementación de medidas concretas” del Gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza.

Las autoridades, sin embargo, lograron probar que los capturados mantenían nexos criminales con la Estructura Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, para garantizar la producción y distribución de ilícitos.

Además, “se evidenció que la organización articulaba la producción y tráfico de droga en la zona limítrofe con Ecuador y habría sostenido disputas con el grupo delincuencial ecuatoriano Los Choneros, situación que generó homicidios, secuestros y desplazamientos forzados durante el año 2025”.

En los operativos, realizados de manera simultánea, se aplicaron “medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes inmuebles y establecimientos comerciales, con un avalúo superior a los 24 mil millones de pesos”.