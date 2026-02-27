CANAL RCN
Colombia

Organización de narcotráfico transnacional fue desmantelada en Putumayo: operaba en la frontera con Ecuador

El grupo tendría relación con la Estructura Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, además de ser responsable de homicidios de Los Choneros en Ecuador.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En diligencias judiciales realizadas de manera paralela en Cali y los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel, de Putumayo, fueron capturados, por orden judicial, catorce integrantes de una organización de narcotráfico transnacional, bajo el mando de alias Maestre y alias el Viejo, ambos con una trayectoria criminal de más de dos décadas.

De acuerdo con el coronel Óscar Ferdinand Caicedo, comandante de la vigésima séptima brigada del Ejército Nacional, su captura ocurre “en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus” por los delitos de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico”, en el sur del país, en la frontera colombo-ecuatoriana.

Ecuador incrementa del 30% al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia
RELACIONADO

Ecuador incrementa del 30% al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia

Del operativo, con el que fue desarticulada la organización narcotraficante, participaron integrantes del Gaula Militar y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos.

“Estas personas”, de acuerdo con la Fuerza Pública, “serían determinadoras en la dinamización de la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Putumayo y Nariño, utilizando el territorio ecuatoriano como plataforma estratégica para el envío del estupefaciente hacia mercados internacionales en Europa y Estados Unidos”.

Nexos criminales, en medio de un panorama de tensiones con el Ecuador:

Los resultados de la operación se dan a conocer, luego de que el Ministerio de Producción de Ecuador anunciara que aumentará la tasa de seguridad a las importaciones colombianas del 30% al 50%, a partir del 1 de marzo, ante la “falta de implementación de medidas concretas” del Gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza.

Las autoridades, sin embargo, lograron probar que los capturados mantenían nexos criminales con la Estructura Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, para garantizar la producción y distribución de ilícitos.

Revelaron videos inéditos de la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho”
RELACIONADO

Revelaron videos inéditos de la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho”

Además, “se evidenció que la organización articulaba la producción y tráfico de droga en la zona limítrofe con Ecuador y habría sostenido disputas con el grupo delincuencial ecuatoriano Los Choneros, situación que generó homicidios, secuestros y desplazamientos forzados durante el año 2025”.

En los operativos, realizados de manera simultánea, se aplicaron “medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes inmuebles y establecimientos comerciales, con un avalúo superior a los 24 mil millones de pesos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

Bogotá

VIDEO | Operativo para inmovilizar motos se salió de las manos en Bogotá: ¿Qué pasó?

Accidente de tránsito

Moto de alto cilindraje que iba a toda velocidad se accidentó en Morales: menores están en estado crítico

Otras Noticias

Astrología

"Veo un deceso": escalofriante predicción de reconocida vidente sobre un cantante

La astróloga reveló las nacionalidades que vio en el momento en el que realizó ese análisis. Estos son los detalles.

Pasaporte

Nuevo pasaporte en Colombia 2026: estas son las personas que lo podrán obtener gratuitamente

Este documento tuvo una serie de modificaciones recientemente.

Champions League

Champions League al rojo vivo: el Bayern de Luis Díaz ya conoce su ruta a la final

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?