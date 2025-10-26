CANAL RCN
Colombia Video

¡Increíble hazaña! Avión solidario transporta células madre para salvar a paciente con leucemia

El vuelo partió desde Bogotá con destino a Bucaramanga, transportando un paquete que simbolizaba una nueva esperanza de vida.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
02:45 p. m.
Paciente con leucemia recibió células madre en menos de 24 horas gracias a una misión humanitaria

Paciente recibe células madre con ayuda de un avión

Un hecho se registró por primera vez en Colombia luego de que una paciente con leucemia recibiera células madre en menos de 24 horas, gracias a una operación logística coordinada entre diferentes entidades y apoyada por el programa “Avión Solidario de LATAM”.

The vuelo partió desde Bogotá con destino a Bucaramanga, transportando un paquete que simbolizaba una nueva esperanza de vida.

“Con nuestro aliado, el Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología, estamos aportando y siendo parte de este hecho tan importante para el país. Un paciente con leucemia recibirá, en menos de 24 horas, las células gracias a esta misión. Ha sido un gran reto logístico para nosotros, para el aeropuerto y para todos los actores.”, explicó Angie Estupiñán, líder de sostenibilidad LATAM Airlines.

Antes de recorrer los cerca de 300 kilómetros entre ambas ciudades, las células pasaron por un riguroso protocolo sanitario en el aeropuerto, tras meses de planificación. Cada etapa del proceso fue crucial para garantizar que el material llegara en óptimas condiciones al destino.

Las células madre, donadas por un voluntario, son transportadas en un frasco refrigerado lo que significa que deben ser trasplantadas en un lapso máximo de 72 horas.

¿Qué ocurre al llegar las células madre a Bucaramanga?

Una vez el avión aterriza en Bucaramanga, el tiempo sigue siendo decisivo. El equipo médico de la Clínica Foscal recibe las células bajo estrictos protocolos de temperatura y bioseguridad, mientras la paciente continúa en su lucha por la vida.

Este operativo demuestra que la cooperación entre instituciones, la ciencia y la solidaridad pueden acortar distancias y salvar vidas en cuestión de horas.

