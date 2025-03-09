CANAL RCN
Colombia Video

Cronología de la desaparición de Ayelén Páez en Bogotá: ¿Qué hipótesis hay?

Recientemente hubo una relevación importante en el caso. La menor completó 24 días desaparecida.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue la búsqueda por Ayelén Sofía Páez Oliveros, adolescente de 16 años que completó más de 20 días desaparecida en Bogotá.

VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá

De Páez no se volvió a saber nada desde el sábado 9 de agosto, hace 24 días o tres semanas. Ella estaba lista para presentar la Prueba Saber del Icfes al siguiente día.

Ayelén Páez desapareció el 9 de agosto

Aquel 9 de agosto, la joven al parecer salió de su casa en Chapinero para presuntamente ir a comprar algo. Sin embargo, las investigaciones apuntan que habría tenido otro recorrido.

Una persona que vio el cartel de búsqueda se comunicó con las autoridades e informó que compartió con la joven en un establecimiento comercial hasta las 3:00 a.m. del domingo.

Recientemente, se conoció un video con la última vez que se vio a Páez. La joven apareció caminando desorientada por la avenida Primero de Mayo. Este material audiovisual es, hasta el momento, la pista más fuerte.

Ayelén tenía inconvenientes emocionales

A la adolescente se le perdió el rastro por inmediaciones del hospital de Kennedy. Por eso, un equipo especializado de la Policía llevó a cabo una búsqueda por más de 30 kilómetros, entre los ríos Tunjuelo y Bogotá. No obstante, aún no se halló ningún indicio.

Misteriosa desaparición de Ayelen Páez de 16 años en Bogotá, vista por última vez en Chapinero
RELACIONADO

Misteriosa desaparición de Ayelen Páez de 16 años en Bogotá, vista por última vez en Chapinero

La Interpol emitió una circular amarilla, con el fin de extender la búsqueda. Esta notificación permite que desde el extranjero también se pueda contribuir en estas labores.

De igual forma, durante las entrevistas a familiares, las autoridades han encontrado que Páez presuntamente tenía inconvenientes emocionales, los cuales habrían llevado a que se fuera voluntariamente de su casa sin dar aviso. Esta es la importante pista que se conoció hace poco.

Para ubicar a la joven, se tienen las siguientes características físicas: 1.47 de estatura, contextura delgada, tez blanca, cabello tinturado con rayitos rubios y ojos color miel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Energía solar transforma la vida de más de mil familias rurales en Colombia

Acueducto de Bogotá

Desde hoy suspenderán el servicio de agua en varias localidades de Bogotá: ¿por qué y cuáles son?

Bogotá

Por tercer día seguido, av. Las Américas y Calle 13 amanecen congestionadas tras cierre de intercambiador vial

Otras Noticias

Bancolombia

Bancolombia abre más de 400 vacantes en distintas ciudades del país: así puede aplicar

La entidad ha dado a conocer durante los últimos días los cargos donde buscan personas.

Junior de Barranquilla

Revelan video del fuerte 'agarrón' entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel: se dijeron de todo

'Teo' encaró a Rangel tras unas recientes declaraciones sobre su paso por Junior de Barranquilla y esto fue lo que se dijeron.

Inteligencia Artificial

ChatGPT ayudó a un menor a quitarse la vida: revelan cómo guió los pasos del adolescente antes de morir

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 3 de septiembre de 2025

Invima

Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión