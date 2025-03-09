Cronología de la desaparición de Ayelén Páez en Bogotá: ¿Qué hipótesis hay?

Sigue la búsqueda por Ayelén Sofía Páez Oliveros, adolescente de 16 años que completó más de 20 días desaparecida en Bogotá.

De Páez no se volvió a saber nada desde el sábado 9 de agosto, hace 24 días o tres semanas. Ella estaba lista para presentar la Prueba Saber del Icfes al siguiente día.

Ayelén Páez desapareció el 9 de agosto

Aquel 9 de agosto, la joven al parecer salió de su casa en Chapinero para presuntamente ir a comprar algo. Sin embargo, las investigaciones apuntan que habría tenido otro recorrido.

Una persona que vio el cartel de búsqueda se comunicó con las autoridades e informó que compartió con la joven en un establecimiento comercial hasta las 3:00 a.m. del domingo.

Recientemente, se conoció un video con la última vez que se vio a Páez. La joven apareció caminando desorientada por la avenida Primero de Mayo. Este material audiovisual es, hasta el momento, la pista más fuerte.

Ayelén tenía inconvenientes emocionales

A la adolescente se le perdió el rastro por inmediaciones del hospital de Kennedy. Por eso, un equipo especializado de la Policía llevó a cabo una búsqueda por más de 30 kilómetros, entre los ríos Tunjuelo y Bogotá. No obstante, aún no se halló ningún indicio.

La Interpol emitió una circular amarilla, con el fin de extender la búsqueda. Esta notificación permite que desde el extranjero también se pueda contribuir en estas labores.

De igual forma, durante las entrevistas a familiares, las autoridades han encontrado que Páez presuntamente tenía inconvenientes emocionales, los cuales habrían llevado a que se fuera voluntariamente de su casa sin dar aviso. Esta es la importante pista que se conoció hace poco.

Para ubicar a la joven, se tienen las siguientes características físicas: 1.47 de estatura, contextura delgada, tez blanca, cabello tinturado con rayitos rubios y ojos color miel.