VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá

Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años, completó 24 días desaparecida en Bogotá. La menor fue vista por última vez el 9 de agosto en el barrio Chapinero, cuando salió de su casa para comprar algo en una tienda cercana.

Interpol emitió circular amarilla para ayudar en la búsqueda. Uno de los indicios más relevantes en la investigación es un video de seguridad que muestra a la menor caminando desorientada por la avenida Primero de Mayo en la madrugada del día de siguiente, 10 de agosto. Este hallazgo ha abierto nuevas líneas de investigación para las autoridades.

Ayelén desapareció el 9 de agosto

Páez se había preparado para presentar la Prueba Saber 11 del Icfes. Los padres le hicieron un llamado desesperado a la ciudadanía para que continúen colaborando con información que pueda conducir al paradero de la joven.

La última vez que se supo algo de la joven, ella vestía una chaqueta negra, pantalones azules, zapatos de color beige y un bolso negro. Con respecto a sus características físicas, ella mide 1.47 metros, su contextura es delgada, tiene tez blanca, ojos color miel y cabello tinturado con rayitos rubios.

Desaparición de menores en Bogotá

La desaparición de menores en Bogotá es preocupante. Con corte a julio, Medicina Legal informó que habían ocurrido 882 casos de desaparición, de los que el 17% correspondieron a menores de edad.

En ese orden de ideas, 156 niños fueron reportados como desaparecidos. Aparte de Páez, otros casos que han hecho eco son los de Nicoll Dayan López Triviño y Valeria Afanador. Este último no se dio en Bogotá, sino en Cajicá, municipio a menos de dos horas de la capital.

La concejal Ana Teresa Bernal indicó que las localidades en donde más se presentan desapariciones son: Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Además, presentó un proyecto con el que se busca crear el Sistema de Alerta de Emergencia para menores desaparecidos.