Misteriosa desaparición de Ayelen Páez de 16 años en Bogotá, vista por última vez en Chapinero

La menor desapareció en extrañas circunstancias sobre las 5:00 de la tarde del pasado 9 de agosto en Chapinero, desde entonces no hay rastro de su paradero.

Foto: suministradas a Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
12:24 p. m.
La familia Páez Oliveros busca desesperadamente a su hija de 16 años desaparecida desde el pasado 9 de agosto en Bogotá. Se trata de Ayelen Sofía Páez Oliveros, una menor de la que ya se completan nueve días sin una pista de su paradero.

De acuerdo con Valentina Páez, hermana de la adolescente desaparecida, Ayelen fue vista por última vez en el barrio Porciúncula, en la localidad de Chapinero.

Pedimos ayuda para lograr encontrar a mi hermana perdida desde el 9 de agosto y vista por última vez en chapinero; tiene 16 años. pedimos por favor la intensificación de la búsqueda.

La familia pide a las autoridades intensificar su búsqueda. Frente a la desaparición de la menor, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció:

Lo que se sabe de la desaparición de Ayelen Páez

Ayelen Sofía Páez Oliveros tiene 16 años y fue vista por última vez en el exclusivo sector de Chapinero.

La menor de 1,47 de estatura, contextura delgada, piel blanca, cabello color castaño, tinturado con rayitos rubios y ojos color miel, vestía una chaqueta negra, jeans azul, zapatillas beige y un bolso negro pequeño el día que desapareció.

En el computador de la menor no se encontró ninguna pista de su paradero. Una de sus amigas tenía las claves de sus redes sociales que están siendo analizadas por un investigador.

En medio de su desesperación, la familia de la menor ha incluso ingresado a las calles del conocido ‘Cartucho’, pero no han encontrado nada.

La grave situación de desapariciones en Bogotá: alarmante cifra de niñas y menores

Es alarmante la situación de desaparición en Bogotá donde se concentra el 42% desaparecidos del país, según las cifras que manejan la Sijín de la Policía Nacional y Medicina Legal.

En lo que va de 2025ha sido reportados 882 casos. 309 de los desaparecidos son menores de edad, de estos, el 70% son niñas y mujeres.

