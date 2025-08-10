"Presentamos una solicitud formal": contundente comunicado de la mamá y la hermana de B-King

Este 8 de octubre de 2025, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, y Adriana Salazar, la mamá del cantante, redactaron un comunicado dirigido a la opinión pública.

En este no solo agradecieron el apoyo que les han brindado en medio de su duelo, sino que también elevaron su voz para que no se emitan juicios de los que no hay certeza, sino que se respete la memoria y la verdad.

Además, también aseguraron que le presentaron una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación de Colombia para conocer si ellos también están llevando a cabo una investigación. Su objetivo es que se esclarezca lo sucedido y no se emitan hipótesis sin fundamento.

Este fue el contundente comunicado de la mamá y la hermana de B-King

"Acudimos a ustedes para pedir de manera respetuosa que no se permita que la memoria de Bayron sea usada como herramienta para intereses ajenos al respeto, la verdad o el duelo. Sabemos que quienes lo acompañaron de verdad en sus últimos momentos conocen que era noble y auténtico. Por eso nos duele ver cómo, desde vínculos ya lejanos, algunos intentan apropiarse de su historia para contarla desde miradas ajenas a su presente", se comenzó redactando en el comunicado.

"También queremos compartir que, al día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon su fallecimiento. Somos conscientes de que se han planteado distintas versiones e hipótesis sobre lo corrido y, por ello, consideramos que debe ser exclusivamente la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones legales, quien adelante las verificaciones necesarias y determine la verdad", se complementó.

¿Por qué B-King estaba en México?

Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, se encontraba en México porque fue contratado por el DJ Regio Clown, que también era colombiano, para que asistiera a un festival de música electrónica que se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre.

En ese evento, B-King cantó cuatro canciones y se mostró muy feliz por realizar un concierto por primera vez en ese país.