FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

B-King y Regio Clown, los artistas colombianos, aparecieron sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

El cantante y el DJ desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, tras salir de un gimnasio ubicado en Polanco y, según la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuerpos fueron encontrados al día siguiente.

Sin embargo, la mamá de B-King reconoció el cuerpo el 22 de septiembre de 2025 y por eso fue que hasta ese día se confirmó el crimen.

En medio de esa trágica coyuntura, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el asesinato de inmediato y determinaron que B-King y Regio Clown se subieron a un Mercedes-Benz luego de que salieron en el gimnasio.

Además, posteriormente, ese vehículo fue encontrado en un predio abandonado situado en Texcoco y ha sido una de las pruebas fundamentales para indagar qué pasó.

Es así como la Fiscalía de México vínculo a cuatro personas que presuntamente participaron en el crimen y las detuvo.

Además, el periodista mexicano Antonio Nieto reveló las fotos de los individuos que se encuentran bajo la disposición de las autoridades mexicanas. ¿Quiénes son?

En imágenes: estas son las personas que presuntamente participaron en el crimen de B-King y Regio Clown y están detenidas en México

Las autoridades mexicanas detuvieron a tres hombres y a una mujer. Sus nombres son Jaime, Luis ('Güero Grúas'), Angélica y Luis ('El Muerto').

De acuerdo con las primeras hipótesis, Jaime sería el dueño del Mercedes al que se subieron B-King y Regio Clown.

En el caso de Angélica, sería la persona que habría pintado los rines del Mercedes con la colaboración de Luis ('El Muerto'), que ha sido identificado como su novio.

Mientras tanto, Luis (Güero Grúas), sería el dueño del taller al que habrían llevado el vehículo para que lo pintaran y se evitara su hallazgo.

¿Qué más han revelado las autoridades de México tras el crimen de B-King y Regio Clown en México?

Según el periodista Antonio Nieto, la Fiscalía del Estado de México ya tiene pistas claras de la persona que manejó el Mercedes-Benz al que se subieron B-King y Regio Clown.

Por lo tanto, están acelerando la búsqueda para identificar su paradero y sumarlo a la lista de personas detenidas.