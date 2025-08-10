CANAL RCN
Internacional

FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

¿Qué responsabilidades habrían tenido en lo sucedido con B-King y Regio Clown? Esto es lo que se ha revelado.

Foto: @bkingoficial y @regio_clownn en Instagram.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
04:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

B-King y Regio Clown, los artistas colombianos, aparecieron sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

El cantante y el DJ desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, tras salir de un gimnasio ubicado en Polanco y, según la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuerpos fueron encontrados al día siguiente.

Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen
RELACIONADO

Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen

Sin embargo, la mamá de B-King reconoció el cuerpo el 22 de septiembre de 2025 y por eso fue que hasta ese día se confirmó el crimen.

En medio de esa trágica coyuntura, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el asesinato de inmediato y determinaron que B-King y Regio Clown se subieron a un Mercedes-Benz luego de que salieron en el gimnasio.

Además, posteriormente, ese vehículo fue encontrado en un predio abandonado situado en Texcoco y ha sido una de las pruebas fundamentales para indagar qué pasó.

Es así como la Fiscalía de México vínculo a cuatro personas que presuntamente participaron en el crimen y las detuvo.

Además, el periodista mexicano Antonio Nieto reveló las fotos de los individuos que se encuentran bajo la disposición de las autoridades mexicanas. ¿Quiénes son?

En imágenes: estas son las personas que presuntamente participaron en el crimen de B-King y Regio Clown y están detenidas en México

Las autoridades mexicanas detuvieron a tres hombres y a una mujer. Sus nombres son Jaime, Luis ('Güero Grúas'), Angélica y Luis ('El Muerto').

De acuerdo con las primeras hipótesis, Jaime sería el dueño del Mercedes al que se subieron B-King y Regio Clown.

En el caso de Angélica, sería la persona que habría pintado los rines del Mercedes con la colaboración de Luis ('El Muerto'), que ha sido identificado como su novio.

Mientras tanto, Luis (Güero Grúas), sería el dueño del taller al que habrían llevado el vehículo para que lo pintaran y se evitara su hallazgo.

¿Qué más han revelado las autoridades de México tras el crimen de B-King y Regio Clown en México?

Según el periodista Antonio Nieto, la Fiscalía del Estado de México ya tiene pistas claras de la persona que manejó el Mercedes-Benz al que se subieron B-King y Regio Clown.

"Perdí $2 mil millones": Marcela Reyes confesó la quiebra que vivió por B-King
RELACIONADO

"Perdí $2 mil millones": Marcela Reyes confesó la quiebra que vivió por B-King

Por lo tanto, están acelerando la búsqueda para identificar su paradero y sumarlo a la lista de personas detenidas.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Japón

Técnico viajaba al Mundial sub-20 y fue condenado por posesión de material de explotación sexual infantil

Medio oriente

Tercera jornada de negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto: se espera posible cese de hostilidades

Otras Noticias

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

La reconocida cadena de supermercados tiene un plazo de tres meses para organizarse.

Selección Colombia

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial sub-20 y se verá las caras frente a España.

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional