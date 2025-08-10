CANAL RCN
Colombia

Atención: el mánager de B-King romperá el silencio y esto es lo que contará

El mánager de B-King, a través de un anuncio en redes sociales, aclaró de qué hablará específicamente. Estos son los detalles.

Foto: @camilomanagerr y @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
05:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que el 22 de septiembre de 2025 se confirmó el crimen de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México, las autoridades de ese país están investigando qué fue lo que sucedió y quiénes serían los responsables.

Lo que hasta el momento se ha conocido es que Regio Clown fue la persona que contrató a B-King por una suma de 1.500 dólares.

FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown
RELACIONADO

FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

Sin embargo, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, y Adriana Salazar, la mamá del artista, han quedado con la duda de por qué si él era un cantante de reggaetón fue contratado para estar en un evento de música electrónica.

Además, algunas personas han realizado algunos señalamientos contra Juan Camilo Gallego, que era el mánager de B-King y, al estar en México, fue una de las primeras personas que primero denunció su separación.

Por lo tanto, este 8 de octubre de 2025, en horas de la mañana, Juan Camilo Gallego hizo un importante anuncio. ¿Cuál fue?

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, romperá el silencio: este fue su pronunciamiento

En una historia de Instagram de este 8 de octubre de 2025, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, dijo que muy pronto hablará de la difícil situación que está enfrentando en medio del duelo por el asesinato del artista.

"Gracias a Dios tendré la oportunidad de hablar de todo, tal y como pasó realmente", comenzó escribiendo Juan Camilo Gallego.

"Diré el porqué acepté ese contrato en México", agregó en la historia que subió a Instagram, en la que también reveló que estaba próximo a tomar un avión.

Además, unas horas después, el mánager de B-King mostró que hablará en el pódcast 'Más Allá del Silencio', en el que también fueron entrevistadas la hermana y la mamá del cantante.

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, ya se había defendido de los señalamientos en su contra

Hace tres días, después de leer varios señalamientos, Juan Camilo Gallego emitió un breve comunicado en sus redes sociales. Sus palabras fueron las siguientes:

Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen
RELACIONADO

Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen

"Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía porque no ha sido nada fácil. Solo Dios conoce mi corazón y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho de juzgar a nadie", empezó diciendo.

"Bayron, siempre estarás en mi corazón y espero estés en la presencia de Dios, donde el amor y la paz sean tu guía. A quienes me han acompañado en este proceso, les agradezco su apoyo. Estoy listo para seguir adelante, con la esperanza de que cada día sea una oportunidad para crecer y aprender", complementó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Presidente Petro será investigado por presunta violación de topes de campaña en vuelos con Sadi

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Aeropuerto El Dorado

Mujeres denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado: autoridades tomaron fuertes medidas

Otras Noticias

Selección Colombia

¿Por qué Jhon Arias y otros jugadores titulares no fueron convocados? Néstor Lorenzo lo explicó

El técnico reveló los verdaderos motivos detrás de las ausencias de jugadores importantes en la convocatoria para los amistosos ante México y Canadá.

Nicolás Maduro

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

Así lo anunció Nicolás Maduro. El despliegue fue bautizado como Independencia 200.

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional