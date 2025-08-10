Atención: el mánager de B-King romperá el silencio y esto es lo que contará

Luego de que el 22 de septiembre de 2025 se confirmó el crimen de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México, las autoridades de ese país están investigando qué fue lo que sucedió y quiénes serían los responsables.

Lo que hasta el momento se ha conocido es que Regio Clown fue la persona que contrató a B-King por una suma de 1.500 dólares.

Sin embargo, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, y Adriana Salazar, la mamá del artista, han quedado con la duda de por qué si él era un cantante de reggaetón fue contratado para estar en un evento de música electrónica.

Además, algunas personas han realizado algunos señalamientos contra Juan Camilo Gallego, que era el mánager de B-King y, al estar en México, fue una de las primeras personas que primero denunció su separación.

Por lo tanto, este 8 de octubre de 2025, en horas de la mañana, Juan Camilo Gallego hizo un importante anuncio. ¿Cuál fue?

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, romperá el silencio: este fue su pronunciamiento

En una historia de Instagram de este 8 de octubre de 2025, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, dijo que muy pronto hablará de la difícil situación que está enfrentando en medio del duelo por el asesinato del artista.

"Gracias a Dios tendré la oportunidad de hablar de todo, tal y como pasó realmente", comenzó escribiendo Juan Camilo Gallego.

"Diré el porqué acepté ese contrato en México", agregó en la historia que subió a Instagram, en la que también reveló que estaba próximo a tomar un avión.

Además, unas horas después, el mánager de B-King mostró que hablará en el pódcast 'Más Allá del Silencio', en el que también fueron entrevistadas la hermana y la mamá del cantante.

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, ya se había defendido de los señalamientos en su contra

Hace tres días, después de leer varios señalamientos, Juan Camilo Gallego emitió un breve comunicado en sus redes sociales. Sus palabras fueron las siguientes:

"Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía porque no ha sido nada fácil. Solo Dios conoce mi corazón y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho de juzgar a nadie", empezó diciendo.

"Bayron, siempre estarás en mi corazón y espero estés en la presencia de Dios, donde el amor y la paz sean tu guía. A quienes me han acompañado en este proceso, les agradezco su apoyo. Estoy listo para seguir adelante, con la esperanza de que cada día sea una oportunidad para crecer y aprender", complementó.