Devastadora foto de la mascota de B-King en sus honras fúnebres: lo acompañó hasta el último segundo

El pasado 2 de octubre de 2025, en horas de la tarde, se realizaron las honras fúnebres de Bayron Sánchez (B-King), en Medellín.

Alrededor de 200 personas que fueron muy cercanas al artista se reunieron en el cementerio Campos de Paz y lo despidieron entre prendas y globos de color blanco.

En este último adiós, Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, aseguró que siempre recordará a su hermano como una persona talentosa, de buen corazón y que no quiere conocer detalles del caso, sino que simplemente la justicia divina se encargue de todo.

Además, en las honras fúnebres estuvo presente 'Riqueza', la perra Pitbull que fue uno de sus amores incondicionales durante varios años, y dejó una imagen muy conmovedora.

Y es que, la canina se acercó por su propia cuenta a las múltiples flores de condolencias que se llevaron al cementerio Campos de Paz para despedir a B-King y no quiso separarse hasta el último segundo.

Esta es la conmovedora imagen de la mascota de B-King en su entierro: le está dando la vuelta al mundo

Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, reposteó una historia de Instagram en la que mostró que, a pesar de que la noche estaba avanzando, 'Riqueza', la perra Pitbull del artista, no quiso despegarse en ningún momento de los arreglos florales.

De hecho, en la imagen que publicó, se puede ver que la canina se encuentra mirando fijamente los ramos de flores.

"Su bebé hasta el final acampándolo, los perros son nuestros ángeles", se comenzó diciendo en el mensaje que acompañó la devastadora foto.

"Vuela alto, Bayron. Te extrañaremos", se concluyó.

B-King, antes de su muerte en México, le hizo una recomendación muy especial a su madre sobre su mascota

Tras la muerte de B-King en México, Stefanía Agudelo, su hermana, reveló que el artista le había hecho una petición muy especial a su mamá.

"Mi gorda, consiéntela por mí", fue lo que le recomendó B-King a su madre tras ver una foto de su Pitbull.

Y, tras ese mensaje, su mamá le aseguró que estaba siendo así y que siempre la rodearía de amor.