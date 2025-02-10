CANAL RCN
Hermana de B-King dijo en sus exequias que no quiere conocer detalles del caso

Stefanía Agudelo espera que haya justicia divina para quienes acabaron con la vida del cantante Byron Sánchez.

octubre 02 de 2025
09:51 p. m.
Este jueves 2 de octubre en Medellín se cumplieron esta tarde las exequias el cantante colombiano de B-King asesinado en México junto a Regio Clown.

Las honras fúnebres se cumplieron en el cementerio Campos de Paz en la capital de Antioquia.

Byron Sánchez fue despedido por sus familiares y amigos después de haber sido hallado sin vida en territorio mexicano junto a su compañero.

Hermana de B-King espera que haya justicia divina

Stefanía Agudelo, muy afligida dijo que espera que haya una justicia divina. Además, aseguró que no quiere conocer mayores detalles sobre la investigación ni sobre quiénes son los responsables del atroz crimen de su hermano.

Solo confía en que haya un castigo desde el cielo.

Así fue como su hermana recordó a B-King en sus exequias

Lo recuerdo como un niño increíble, bondadoso, bueno, un ser humano lleno de bondad de alegría sin rencor y sin nada en su corazón ni odio, por eso me duele tanto su muerte porque es una muerte que no se merecía.

“Él era un niño de luz y así lo voy a recordar”, dijo Stefanía.

B- King nació en Santander, tenía 31 años, pero se radicado desde muy niño junto a su familia en la ciudad de Medellín, donde finalmente fue despedido.

