Desgarrador: mamá de B-King reveló qué decía el cartel hallado al lado de los cuerpos de su hijo y Regio Clown

Los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), perdieron la vida en México tras reportarse como desaparecidos el 16 de septiembre de 2025.

Ambos estuvieron presentes en un festival de música electrónica que se realizó el 14 de septiembre en la Ciudad de México y, posteriormente, dos días después, fueron a entrenar juntos a un gimnasio de Polanco.

Sin embargo, después de que salieron de ese lugar, se habrían subido a un Mercedes-Benz para asistir a una reunión, pero desde ahí se perdió su rastro.

El mánager de B-King y los familiares tramitaron la denuncia por la desaparición y las autoridades mexicanas comenzaron la búsqueda de inmediato. Fue así como el 22 de septiembre revelaron que hallaron los cuerpos sin vida y con señales de violencia al lado de una carretera del Estado de México.

Además, en una entrevista que Adriana Sánchez, la mamá de B-King, le concedió al pódcast 'Más Allá del Silencio', reveló que sí fue verdad que se encontró un cartel al lado de los dos cuerpos. ¿Qué decía?

Esto es lo que decía el cartel hallado al lado de los cuerpos de B-King y Regio Clown: la mamá del cantante lo reveló

En la entrevista con 'Más Allá del Silencio', el periodista le preguntó a la mamá de B-King si era verdad que se dejó un cartel al lado de los cuerpos de su hijo y de Regio Clown y ella respondió que sí.

"Sí, apareció un letrero de la Familia Michoacana. Decía que le habían hecho eso por 'chapulines'. No sé por qué mi hijo vino a caer ahí, la verdad es muy duro eso", detalló Adriana Sánchez, la madre del cantante.

"No sé, puedo creer que hubiera sido por Regio. Él de pronto estaba ahí y le pasó eso", añadió.

¿Qué significa ser 'chapulines' en México?

A raíz del cartel que apareció al lado de los cuerpos de B-King y Regio Clown, se ha conocido que ser 'chapulín' en México es romper un pacto o traicionarlo.

Sin embargo, las autoridades continúan realizando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido.