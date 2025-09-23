Este fue el devastador mensaje del mánager de B-King tras su muerte y la de Regio Clown en México

Después de siete días de búsqueda y análisis, las autoridades de México confirmaron la muerte de los cantantes B-King y Regio Clown el pasado 22 de septiembre de 2025.

Los artistas colombianos realizaron un concierto el 14 de septiembre y dos días después fueron a entrenar a un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México.

Sin embargo, desde ese momento se perdió el rastro de ellos y Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, alertó a las Fiscalías de México de lo sucedido.

Fue así como la búsqueda se activó de inmediato y, luego de unas pruebas detalladas a dos cuerpos que se encontraron el 17 de septiembre en el Estado de México, la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que eran los de B-King y Regio Clown.

Tras esa trágica noticia, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, apareció devastado en sus redes sociales y con un sentido mensaje le dedicó unas palabras de último adiós a su amigo y a Regio Clown.

Este fue el desgarrador mensaje de Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, tras la muerte en México

Juan Camilo Gallego, que le había solicitado a las autoridades que aceleraran las investigaciones, exaltó el legado de B-King y comunicó que lo extrañará todos los días.

"Tu energía, tu persona, la bondad y la humildad con que me tratabas, marcaron mi vida para siempre, papi. Te voy a extrañar por siempre y tu legado vivirá", comenzó escribiendo el mánager de B-king.

"Descansa en paz y vuelta muy alto. Hasta siempre, mija", agregó también Juan Camilo Gallego.

Además, este desgarrador mensaje estuvo acompañado de una foto en la que tanto B-King como su mánager aparecían sonrientes en medio de un evento musical.

Este fue el mensaje de último adiós de Juan Camilo Gallego para Regio Clown, el otro artista que fue encontrado muerto en México

Aparte del desgarrador mensaje para B-King, Juan Camilo Gallego lamentó la muerte de Regio Clown y le deseo un descanso en paz.

"Vuela alto, amigo", fue el mensaje del mánager de B-King para Regio Clown, el otro artista colombiano con el que estaban compartiendo en México.