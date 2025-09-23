Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King en México

El pasado 22 de septiembre, las autoridades de México confirmaron la muerte de Bayron Sánchez Salazar, el artista que en la industria musical era conocido como B-King.

Este cantante colombiano de música urbana se encontraba desaparecido desde el pasado 16 de septiembre de 2025 y, junto a Regio Clown, otro artista colombiano, había sido visto por última vez en un gimnasio de Polanco, en Ciudad de México.

Sin embargo, a través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Ciudad de México especificó que los cuerpos fueron encontrados desde el 17 de septiembre, pero que la familia de Bayron Sánchez hizo el reconocimiento hasta el 22 de septiembre.

Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron encontrados en el Estado de México, exactamente en el municipio de Cocotitlán.

Y, luego de que las autoridades confirmaron el deceso de B-King, Marcela Reyes, su exnovia, emitió un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras la muerte de B-King en México

En el mensaje que Marcela Reyes publicó en Instagram en la noche del 22 de septiembre de 2025, manifestó que se encuentra devastada y le envió un mensaje de condolencias a la hermana y la mamá de B-King.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras, estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", comenzó escribiendo Marcela Reyes.

"Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino que también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros. Hoy solo ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor y que Bayron siga siendo una luz en este mundo tan oscuro", concluyó.

¿Por qué B-King se encontraba en México?

De acuerdo con lo que ha explicado Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, ellos viajaron a México para estar presentes en un concierto que se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2025 y en el que cantaron cuatro canciones.

Posteriormente, el 16 de septiembre quedaron de encontrarse para cenar, pero ni B-King ni Regio Clown aparecieron y, por lo tanto, desde ahí se dio el aviso a las autoridades.