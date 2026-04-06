Este será el próximo puente festivo en Colombia tras la Semana Santa: agéndese

Tras el recogimiento y el cese de actividades que supuso la Semana Santa para millones de colombianos —que este año 2026 tuvo lugar en la primera semana de abril—, muchos ciudadanos ya han comenzado a consultar el calendario nacional para identificar cuándo será el próximo respiro en la jornada laboral y académica.

La buena noticia para quienes disfrutan de las escapadas cortas o necesitan un tiempo adicional para el descanso es que la espera no será prolongada.

El próximo puente festivo en Colombia corresponde a la conmemoración del Día del Trabajo, el cual se celebrará el viernes 1 de mayo.

¿Por qué este puente festivo se celebra un viernes?

A diferencia de otros festivos que se rigen por la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), la cual traslada ciertas festividades al lunes siguiente, el 1 de mayo es una fecha de carácter civil y mundial que se celebra el día exacto en que cae.

En esta ocasión, al ser un viernes, se convierte automáticamente en el primer "puente" oficial posterior a la Pascua, permitiendo un descanso extendido de tres días consecutivos: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Este fin de semana largo es tradicionalmente aprovechado por los gremios de trabajadores para realizar movilizaciones y actos conmemorativos, pero también representa una oportunidad de oro para el sector turístico.

Tras el alto flujo de viajeros en Semana Santa, las autoridades esperan que destinos cercanos a las capitales, como los pueblos de Boyacá, el Eje Cafetero y los balnearios de Cundinamarca y Antioquia, vuelvan a registrar una ocupación importante.

¿Qué otros festivos vienen en Colombia?

Si por alguna razón no puede programarse para el primero de mayo, el calendario de 2026 es generoso en cuanto a descansos. Mayo no tendrá solo un puente, sino dos.

Poco después del Día del Trabajo, los colombianos podrán disfrutar del festivo por la Ascensión del Señor, que este año cae el lunes 18 de mayo.

MAYO

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 18 de mayo: Día de la Ascensión del Señor.

JUNIO

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.