"El de arriba me dio una oportunidad": Joven que fue salvado por cadena humana reveló cómo sucedió todo

En Medellín, en el barrio Manrique, donde recientemente se reportó la muerte de un menor por la caída de un muro, se vivieron momentos de pánico que por poco terminan en otra tragedia.

En medio del caos, la historia de un joven que logró sobrevivir gracias a la solidaridad de la comunidad se ha convertido en un testimonio por contar.

Joven que fue salvado por sus vecinos de una quebrada reveló cómo sucedió todo

Yefferson Pulgarín, de 25 años, estuvo a punto de morir tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada desbordada.

Todo ocurrió cuando salió a revisar su motocicleta en medio del fuerte aguacero, sin imaginar que terminaría siendo arrastrado por el agua.

Salí yo a mirar y la veía pero no veía, resulté fue yo metido dentro de la quebrada.

La fuerza del caudal lo arrastró aproximadamente una cuadra y media, dejándolo sin aire y con fuertes golpes en el cuerpo:

Tuve el golpe acá más que todo, en las costillas, entonces no tenía aire.

Cadena humana salvó a joven que era arrastrado por una quebrada en Medellín

En ese momento crítico, cuando el agua amenazaba con llevárselo por completo, ocurrió lo inesperado: varios vecinos decidieron arriesgar sus propias vidas.

Se tomaron de las manos y formaron una cadena humana para entrar a la corriente y alcanzarlo.

Esa acción fue determinante. Lograron sujetarlo y sacarlo del agua, literalmente arrebatándolo de la quebrada.

El de arriba me dio una oportunidad más.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que la emergencia fue causada por lluvias inusuales en la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez explicó la magnitud del fenómeno:

En 30 minutos cayó normalmente el 40 por ciento de agua de lo que cae en todo un mes.

Ahora, mientras el joven se recupera, la situación en el sector sigue siendo compleja. Al menos 11 viviendas permanecen evacuadas y los habitantes trabajan en la remoción de lodo tras el paso de la creciente.