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¿Quién es la reconocida periodista y reportera que fue secuestrada en Irak?

La periodista lleva varios días secuestrada por sujetos armados en Bagdad.

Shelly Kittleson.
Shelly Kittleson, periodista secuestrada en Irak. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

abril 06 de 2026
12:36 p. m.
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El pasado martes 31 de marzo, ocurrió un grave hecho en Irak. La reconocida periodista Shelly Kittleson, originaria de Estados Unidos, fue secuestrada en Bagdad por un presunto grupo armado.

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Dylan Johnson, subsecretario de Asuntos Públicos Globales, dio a conocer la captura de un sospechoso: “Las autoridades iraquíes han detenido a un individuo con vínculos con el grupo miliciano Kataeb Hezbolá, alineado con Irán, que se cree está implicado en el secuestro”.

Kittleson fue secuestrada el 31 de marzo

Además, las unidades militares iraquíes interceptaron un vehículo que se volcó durante el intento de huida. Gracias a ello, pudo ser capturado el presunto cómplice.

Con respecto al secuestro, se supo que los sujetos armados la obligaron a subir a un carro hacia un rumbo que hasta ahora ha sido desconocido. Si bien se accidentó, la llevaron en otro vehículo.

Reporteros Sin Fronteras informó que Kittleson se ha especializado en analizar el conflicto de Medio Oriente, tanto así que conoce de memoria Damasco, Bagdad y Erbil. Además, ejerce como periodista independiente y ha contribuido para Al-Majalla, Al-Monitor, New Lines Magazine y Político.

La carrera de Kittleson

Desde inicios de la década de los 2010, comenzó a interesarse en Medio Oriente, particularmente en Afganistán; y desde los 2019 ha vivido afuera de Estados Unidos, residiendo en Italia.

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Uno de los momentos importantes se dio en 2012, cuando cubrió la situación en Siria con el régimen de Bashar al – Assad. Con el paso de los años, fue destacándose en el periodismo, pero también eso la puso entre ceja y ceja del autoritarismo, por lo que se capacitó en seguridad.

“Exige la liberación inmediata e incondicional de Shelly Kittleson. Su secuestro es un trágico recordatorio de las condiciones laborales extremadamente peligrosas a las que se enfrentan los periodistas, y especialmente los periodistas independientes, en zonas donde operan grupos armados”, este fue el mensaje de Reporteros Sin Fronteras.

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