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Video: Así fue la balacera en el norte de Bogotá que dejó por lo menos seis heridos, incluido un niño de 8 años

Sobre la 156 con carrera 7 ocurrió el intento de sicariato que terminó en una balacera. Autoridades confirmaron que cuatro transeúntes resultaron heridos.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
09:00 p. m.
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Una nueva balacera se registró sobre las 6 de la tarde de este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 156 con carrera 7, cuando varios delincuentes esperaron a que el conductor de una camioneta descendiera para dispararle.

Así fue la balacera en el norte de Bogotá

En videos recopilados de la escena se puede ver que la víctima, también armada, reacciona cuando se da cuenta de que lo van a atacar y dispara al primer delincuente.

Luego, un segundo sicario aparece en la escena y sale corriendo ante la situación.

El cruce de disparos se prolonga y, de acuerdo con las autoridades, habría dejado al menos seis personas heridas, incluyendo a cuatro transeúntes que pasaban por el sector.

Un menor de 8 años habría sido alcanzado por las balas, pero se desconoce su estado de salud.

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Víctima y sicario están en cirugía tras resultar heridos

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, confirmó que el reporte de la balacera fue recibido a través de la línea 123.

Además, dijo que se habría tratado de un ataque sicarial en el que la víctima enfrentó a sus agresores, desatando una balacera que dejó a cuatro transeúntes afectados.

La víctima y su victimario fueron trasladados a centros hospitalarios, en donde fueron ingresados a cirugía.

La Policía Judicial desplegó un grupo especializado para dar con el autor intelectual de estos hechos.

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