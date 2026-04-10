Contraloría cuestiona cifras del Gobierno en emergencia económica por inundaciones en Córdoba

La Contraloría General de la República envió este jueves 9 de abril un concepto a la Corte Constitucional sobre la declaratoria de emergencia económica tras las graves inundaciones en Córdoba.

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En el documento, el organismo de control advierte que la sustentación presentada por el Gobierno Nacional para justificar la medida tiene “cifras poco confiables” y que no se acreditaría de manera suficiente la necesidad de los 8 billones de pesos solicitados para atender la crisis.

Observaciones sobre la justificación financiera

Según el análisis, los datos entregados por el Ejecutivo carecen de precisión y respaldo técnico. La Contraloría señala que “no se evidencia un soporte detallado que permita verificar la magnitud real de los daños” y que, por tanto, resulta difícil establecer si el monto requerido corresponde efectivamente a las necesidades de reconstrucción y atención humanitaria en la región.

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El organismo enfatiza que la Corte Constitucional debe evaluar con rigor la proporcionalidad de la medida, pues la declaratoria de emergencia implica facultades extraordinarias para el Gobierno y un impacto significativo en el manejo de las finanzas públicas.

Riesgos institucionales y control del gasto

El concepto también advierte sobre los riesgos de aprobar recursos sin una base sólida: “la falta de consistencia en las cifras podría derivar en un uso ineficiente de los fondos públicos”. La Contraloría insiste en que, aunque la situación en Córdoba es grave y requiere atención urgente, la respuesta institucional debe estar acompañada de transparencia y planeación adecuada.

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La Corte Constitucional tendrá ahora la tarea de revisar si la declaratoria de emergencia económica cumple con los requisitos constitucionales y si las justificaciones presentadas por el Gobierno son suficientes para avalar el uso de recursos extraordinarios.