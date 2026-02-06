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Bus de la selección Colombia fue vandalizado por seguidores de Iván Cepeda

El bus de la selección Colombia fue vandalizado en la noche de este lunes en medio de marchas a favor del candidato Iván Cepeda.

FCF
Foto: captura

Noticias RCN

junio 02 de 2026
10:48 a. m.
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Las horas posteriores al amistoso entre Colombia y Costa Rica en Bogotá estuvieron marcadas por un episodio que generó controversia en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la mezcla entre política y símbolos nacionales. En la noche del lunes 1 de junio, el bus oficial de la selección Colombia se vio involucrado en una situación ocurrida en medio de una movilización de simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda en la capital del país.

La jornada se desarrolló en un contexto político agitado, días después de las elecciones del 31 de mayo y luego de confirmarse el paso de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta presidencial. Además, seguía presente la discusión pública relacionada con el uso de la camiseta de la selección Colombia durante actividades y manifestaciones ligadas al proceso electoral.

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Mientras tanto, la selección nacional jugó su partido amistoso ante Costa Rica en el estadio El Campín. Tras el compromiso, el vehículo oficial de la selección Colombia me movilizaba por diferentes vías bogotanas cuando coincidió con una concentración de personas que marchaban en respaldo al candidato del Pacto Histórico.

¿Qué ocurrió con el bus de la selección Colombia?

Según imágenes y versiones difundidas en redes sociales, el automotor fue rodeado durante algunos minutos por varios manifestantes, situación que dificultó su tránsito normal por la ciudad. Durante ese lapso, varias personas pegaron sobre el vehículo decenas de papeles y material publicitario relacionado con la campaña presidencial.

El hecho rápidamente se volvió tema de conversación en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron inconformidad con lo ocurrido. Para muchos internautas, la selección Colombia representa un símbolo nacional que debería permanecer alejado de expresiones partidistas o acciones vinculadas a campañas políticas.

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Aunque el episodio no dejó afectaciones mayores conocidas ni reportes sobre lesiones o daños de gravedad, sí generó una amplia reacción entre aficionados, ciudadanos y usuarios de redes sociales.

Debate por los límites entre política y símbolos nacionales

Lo sucedido volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el país: el papel de los símbolos deportivos en escenarios de polarización política. La selección Colombia, por su impacto cultural y emocional, suele ocupar un lugar especial dentro de la identidad colectiva de millones de personas.

Precisamente por esa relevancia, múltiples comentarios publicados tras conocerse el incidente cuestionaron la decisión de involucrar, directa o indirectamente, al equipo nacional en medio de una actividad política.

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La situación ocurre en un momento de alta sensibilidad electoral y de fuerte atención mediática alrededor de la segunda vuelta presidencial.

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