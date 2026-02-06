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VIDEO | Banda que robaba motos en segundos fue perseguida y capturada en Bogotá: así operaban

Durante los allanamientos, uno de ellos intentó escapar por los techos, pero fue ubicado por los drones de la Policía.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
09:03 a. m.
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En Bogotá, desarticularon una organización delincuencial señalada de dedicarse al robo de motocicletas mediante la modalidad conocida como “halado”, una práctica en la que los delincuentes aprovechan que los vehículos quedan estacionados en la vía pública para llevárselos en cuestión de minutos.

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Tras una investigación que se extendió durante un año, la Policía logró capturar a cinco presuntos integrantes del grupo conocido como 'Los Astutos', quienes, según las autoridades, obtenían millonarias ganancias producto de esta actividad ilegal.

Capturaron a la banda que robaba motos en segundos en Bogotá: así operaban

De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización identificaban motocicletas de media y alta gama que permanecían estacionadas en espacios públicos.

Posteriormente, durante la noche o la madrugada, utilizaban herramientas especiales para violentar los sistemas de encendido y seguridad.

Una vez lograban encenderlas, trasladaban los vehículos a diferentes inmuebles y parqueaderos ubicados en sectores como Bachué y Bochica, donde permanecían ocultos antes de ser comercializados.

Para esclarecer los hechos, los investigadores realizaron entrevistas, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales, búsquedas en bases de datos, interceptaciones telefónicas y análisis de comunicaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la estructura.

¿Quiénes hacían parte de la banda 'Los Astutos'?

Durante cinco diligencias de allanamiento realizadas en las localidades de Engativá y Suba fueron capturados los presuntos integrantes de la organización.

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Entre ellos figura alias Castro, señalado como el cabecilla y encargado de coordinar las acciones criminales. Según las autoridades, este hombre ya había sido capturado en 2018 por hurto y cumplió una condena de tres años.

También fue detenida alias Katherine, quien presuntamente coordinaba qué integrantes participaban en los robos y definía los lugares donde eran ocultadas las motocicletas hurtadas.

Otro de los capturados fue alias Fideo, quien intentó escapar por los techos de varias viviendas, pero fue localizado gracias al apoyo de drones utilizados por los uniformados.

Este hombre tenía una medida de detención domiciliaria desde 2023 por tráfico de estupefacientes.

Junto a él fue capturado alias Cano, señalado de participar directamente en los hurtos.

Finalmente, alias Wilson, pareja sentimental de Katherin’, fue capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes. Además, registra antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

¿Qué encontraron las autoridades en los allanamientos?

Durante los operativos fueron incautados un revólver calibre 38, munición, una placa de motocicleta que tenía reporte de robo y varias herramientas que, según la investigación, eran utilizadas para cometer los hurtos.

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Las autoridades estiman que la estructura obtenía ganancias cercanas a 270 millones de pesos mediante la comercialización ilegal de los vehículos robados.

Finalmente, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Tras las audiencias preliminares, un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario para los cinco procesados.

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