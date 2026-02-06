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“No evidenciamos situaciones irregulares”: subdirector de la MOE sobre acusaciones del presidente

La Misión de Observación Electoral también reforzó su llamado a los integrantes del Gobierno a evitar participar en política.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
09:33 a. m.
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Con un avance del 99,98% del escrutinio a cargo de los jueces, se concluyó que “los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 %”.

Sin embargo, el presidente Petro insiste en que “el censo electoral y el número de puestos y mesas” fueron modificados, “en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto”. Señalamiento que no coincide con las conclusiones de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la jornada. Según comentó el subdirector de la organización, Alejandro Muñoz, en diálogo con Noticias RCN:

“Nosotros hacemos seguimiento al proceso de inscripción de cédulas como primera fase y no encontramos algún tipo de irregularidad, que evidencie incrementos significativos en el censo electoral. Ahora, en el ejercicio de votación, tuvimos un despliegue de más de 1.500 observadores y no evidenciamos situaciones irregulares”.

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La MOE insiste en su llamado a que los integrantes del Gobierno no participen en política:

Con la suspensión y apertura de investigación disciplinaria al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política, crecen los llamados de atención a integrantes del Gobierno Nacional en elecciones.

De acuerdo con Muñoz, “a lo largo del proceso electoral se ha venido señalando por parte de las autoridades, precisamente, la injerencia que ha podido tener el Gobierno y, especialmente, el presidente de la República y algunos de los ministros respecto a la campaña. Es una situación que no es recomendable y podría tener una serie de investigaciones, en este caso, de la Comisión de Acusaciones”.

El presidente, incluso, comentó en un trino en respuesta al candidato de la Espriella que va a seguir dando “la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Declaraciones que refuerzan “el llamado que se ha hecho desde la Misión de Observación Electoral a que no se intervenga en política, que el Gobierno brinde garantías electorales y las campañas se dediquen, propiamente, a su ejercicio”.

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Aunque solo la Comisión de Acusaciones puede investigar al presidente, las altas cortes han tenido que pronunciarse:

Como parte de la MOE, Muñoz aclara que su “labor es de observación electoral, una especie de veeduría en torno a todo lo que es el proceso político y se hacen recomendaciones a las autoridades de manera respetuosa”.

En el caso del presidente Petro, le corresponde únicamente a la Comisión de Acusaciones adelantar “las investigaciones que correspondan por posibles faltas disciplinarias”. Pero las quejas, cada vez más frecuentes, han obligado a las altas cortes a referirse a la presunta intervención indebida del presidente en elecciones:

“El Consejo de Estado le pidió abstenerse de hacer propaganda política y tenemos también un pronunciamiento del Tribunal Superior de Cundinamarca que, con una medida cautelar, solicita al presidente que deje de publicar información no verificada en torno a la organización electoral”.

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