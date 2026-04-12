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Bandas del Valle de Aburrá le pidieron al Gobierno reactivar diálogos a pesar de la fiesta en la cárcel de Itagüí

La polémica parranda en el centro penitenciario hizo que los diálogos se suspendieran.

Cárcel de Itagüí.
Cárcel de Itagüí. Foto: Procuraduría.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
08:47 a. m.
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El pasado miércoles 8 de abril, ocurrió un hecho que ha generado serios cuestionamientos. En la cárcel de Itagüí se llevó a cabo una costosa parranda vallenata, de acuerdo con la denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla.

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En este sitio están recluidos temidos hombres que fueron cabecillas de la Oficina de Envigado. El motivo de la fiesta habría sido despedir a alguien que iba a salir tras cumplir con la condena.

La costosa y polémica parranda

Se estima que tuvo un costo de 500 millones de pesos, de los cuales $100 millones fueron para pagar al artista principal: el cantante de vallenato Nelson Velásquez. Las cámaras mostraron que los invitados entraron sin ningún protocolo y las camionetas de alta gama estuvieron estacionadas durante poco más de una hora.

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El hecho se presentó en medio de los diálogos de paz urbana que el Gobierno adelantaba justamente con estos criminales. Tras el escándalo, se optó por suspender las negociaciones.

A través de un comunicado, los voceros de las bandas criminales le pidieron al Gobierno reactivar los diálogos a pesar de este incidente polémico.

El mensaje de los voceros

Les ofrecemos a través de la presente, excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización. Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nos han depositado.

Acto seguido, le pidieron al presidente Gustavo Petro levantar la suspensión y retornar los diálogos: “Continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad, evitando que el trabajo adelantado se vea debilitado por interpretaciones ajenas a su propósito, y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”.

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