Bandas del Valle de Aburrá le pidieron al Gobierno reactivar diálogos a pesar de la fiesta en la cárcel de Itagüí

El pasado miércoles 8 de abril, ocurrió un hecho que ha generado serios cuestionamientos. En la cárcel de Itagüí se llevó a cabo una costosa parranda vallenata, de acuerdo con la denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla.

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En este sitio están recluidos temidos hombres que fueron cabecillas de la Oficina de Envigado. El motivo de la fiesta habría sido despedir a alguien que iba a salir tras cumplir con la condena.

La costosa y polémica parranda

Se estima que tuvo un costo de 500 millones de pesos, de los cuales $100 millones fueron para pagar al artista principal: el cantante de vallenato Nelson Velásquez. Las cámaras mostraron que los invitados entraron sin ningún protocolo y las camionetas de alta gama estuvieron estacionadas durante poco más de una hora.

El hecho se presentó en medio de los diálogos de paz urbana que el Gobierno adelantaba justamente con estos criminales. Tras el escándalo, se optó por suspender las negociaciones.

A través de un comunicado, los voceros de las bandas criminales le pidieron al Gobierno reactivar los diálogos a pesar de este incidente polémico.

El mensaje de los voceros

Les ofrecemos a través de la presente, excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización. Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nos han depositado.

Acto seguido, le pidieron al presidente Gustavo Petro levantar la suspensión y retornar los diálogos: “Continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad, evitando que el trabajo adelantado se vea debilitado por interpretaciones ajenas a su propósito, y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”.