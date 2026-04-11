INPEC apartará del cargo a 11 funcionarios por escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció que apartará del cargo de 11 funcionarios penitenciarios tras el escándalo de una fiesta vallenata realizada en la cárcel de Itagüí.

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El evento, que celebraba el cumpleaños de un recluso, destapó una serie de irregularidades y lujos dentro del penal, desde licor y drogas hasta consolas de videojuegos y electrodomésticos prohibidos.

Medidas urgentes y decomisos en pabellones de alta seguridad

El INPEC informó que los funcionarios apartados se encontraban de servicio durante la parranda y no cumplieron con sus funciones de control, aunque se respetará el debido proceso.

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Paralelamente, un grupo élite de la entidad lleva tres días de inspecciones en los pabellones de alta seguridad, donde se han decomisado televisores, neveras, equipos de sonido, parlantes, asadores y sustancias psicoactivas.

Las imágenes del circuito cerrado de vigilancia revelaron la libertad con la que ingresaron invitados, vehículos de alta gama, trabajadoras sexuales y hasta un artista vallenato, en una celebración que habría costado más de 500 millones de pesos.

Traslados de directivos y golpe a la corrupción interna

Entre las medidas adicionales figura el traslado de dos directivos del penal: el teniente Fabián León, quien será enviado a la cárcel de Vecho, y Freddy Antonio Ciprián, director encargado, que pasará a la cárcel de Jamundí.

La investigación apunta a que la fiesta fue financiada por los internos alias Tom, alias Pocho y alias Chirri, quienes buscaban celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

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El INPEC aseguró que continuará con las intervenciones y controles para erradicar los privilegios ilegales y recuperar la autoridad dentro de los centros penitenciarios.