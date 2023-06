Fiscal Barbosa sobre fondos para el ELN: “es una vacuna para todos los colombianos”

Un nuevo tema sobre el camino para la paz entre el Gobierno y el ELN causó revuelo en algunos sectores del país. Se trata de la búsqueda de recursos a nivel internacional para la manutención del grupo armado.

El propósito de esta presunta iniciativa sería evitar las extorsiones, que son parte del sustento económico de esa guerrilla. Esta podría considerarse como una medida similar a la que se tomó con las Farc, cuando se concentraron en los espacios territoriales.

En las discusiones entre el Gobierno y el ELN salió a flote la posibilidad de que se les entregue recursos económicos para que abandonen estas formas de financiación (secuestros, extorsiones, entre otras), y que puedan sostenerse.

Esta es una opción que genera controversia porque a simple vista se podría entender como una forma de dar dinero a una organización criminal. Por el momento se sabe que el Gobierno estaría buscando recursos en varios países para cumplir este fin.

Frente a esta situación, el fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunció desde la ciudad de Cartagena y fijo su posición al respecto.

“Es una vacuna para todos los colombianos”

Sobre la posible creación de un fondo para entregar dineros al ELN para evitar la comisión de secuestros y extorsiones para mantenerse, el fiscal Barbosa dijo que no es posible que los colombianos resulten vacunados por cuenta de esta posible iniciativa para el grupo irregular:

Se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos, para que se imponga de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país

Esta iniciativa se conoció durante el viaje del presidente Gustavo Petro a Alemania, donde se destapó la posibilidad de que se busquen recursos, a nivel internacional para cubrir los dineros que esta organización criminal obtiene a través de actividades ilícitas.

Gobierno Nacional y el ELN

Esta noticia se conoce en medio de los diálogos que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional. Unas conversaciones con altos y bajos que concluyeron la semana pasada en una primera etapa en la que se estableció que el próximo 3 de agosto iniciaría el cese al fuego bilateral con el Gobierno. También se trazó una hoja de ruta para las primeras fases de los acuerdos y la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Sin embargo, en medio de las conversaciones salieron a la luz declaraciones que generaron extrema preocupación. Pablo Beltrán, jefe de la delegación de esta guerrilla, aseguró: “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir debatiendo entonces, pero en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante sí”.

“Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”, agregó.

Básicamente, afirmó que sus actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro continuarían, porque los métodos de financiación de la guerrilla aún no son un punto en el que haya acuerdo.

En ese momento salió a flote la posibilidad de que el gobierno diera recursos al ELN para que abandonen estas formas de financiación, pero pueda sostenerse económicamente. Una opción que genera controversia porque a simple vista se podría entender como entregar dinero a una organización criminal. Se sabe que el Gobierno estaría buscando recursos en varios países recursos para cumplir este fin.

