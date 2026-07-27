Ataque armado dejó un muerto y cuatro heridos en Medellín: ya hay una hipótesis

Un ataque armado en el barrio Castilla de Medellín dejó un saldo de una persona fallecida y cuatro heridas, en un hecho que tiene a las autoridades investigando la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

El incidente ocurrió específicamente en el sector conocido como Belalcázar, perteneciente a la comuna 5, en el noroccidente de la capital antioqueña. Según informaron las autoridades, el ataque se registró en una cancha de fútbol, donde varios individuos abrieron fuego contra un grupo de personas.

¿Quién es el hombre que fue asesinado?

La víctima mortal fue identificada como Santiago Monroy, un hombre de 30 años que perdió la vida en el lugar de los hechos. Además, resultaron heridas cuatro personas con arma de fuego, entre ellas una mujer de 31 años.

Según el reporte oficial, las cuatro personas lesionadas recibieron disparos en las extremidades inferiores que no revisten gravedad. Fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

¿Qué hipótesis se maneja?

Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos y han señalado que la principal línea de investigación apunta hacia un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, no se han descartado otras hipótesis mientras avanzan las pesquisas.

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Este hecho violento genera preocupación en la comunidad del noroccidente de Medellín, particularmente porque contrasta con las cifras positivas que ha registrado la ciudad en materia de seguridad durante el presente año.

Con base en los datos oficiales, la capital antioqueña ha experimentado un significativo descenso en el índice de homicidios durante este año.

No obstante, episodios como el ocurrido en Castilla devuelven la inquietud a los habitantes y plantean desafíos para las autoridades locales en su esfuerzo por mantener los indicadores de seguridad a la baja.