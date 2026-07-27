"Pelea perdida": Juan Manuel Santos hace llamado a Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz

El expresidente y nobel de Paz Juan Manuel Santos hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que respete el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc en 2016.

Durante una conversación con la periodista mexicana Carmen Aristegui en el Festival Gabo, Santos sostuvo que intentar desmontar el acuerdo o modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sería una "pelea perdida" y planteó que el nuevo mandatario tiene la oportunidad de enfocar sus esfuerzos en unir al país.

Según explicó el exmandatario, el acuerdo "sigue vigente" y destacó que cerca del 85 % de los excombatientes que lo suscribieron continúan cumpliendo sus compromisos. Santos calificó esta cifra como un hecho excepcional y señaló que aproximadamente la mitad de los acuerdos de paz en el mundo fracasan durante sus primeros cinco años.

¿Por qué Juan Manuel Santos considera que modificar la JEP sería una "pelea perdida"?

Santos afirmó que existe una diferencia entre las propuestas planteadas durante una campaña presidencial y las obligaciones que surgen al ejercer el Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que la Constitución y las leyes establecen expresamente la implementación del Acuerdo de Paz, por lo que cualquier modificación de la justicia transicional requeriría una reforma constitucional. Además, consideró que el próximo Gobierno no tendría las mayorías necesarias en el Congreso para sacar adelante ese tipo de cambios.

Si el presidente entrante quiere meter a la cárcel al

excomandante las Farc, Rodrigo Londoño, 'Timochenko, pues estaría cometiendo un delito internacional que se llama perfidia. La perfidia consiste en engañar a una persona para que se someta a un acuerdo y luego incumplir lo pactado. Es un delito internacional.

"Ese es un costo político en el que no creo que esté dispuesto a incurrir. Y si lo intenta, se va a encontrar con la Constitución colombiana, con un Congreso que le va a decir que no y con una parte importante de la población que también se va a oponer", añadió.

¿Santos se ofreció a trabajar en el Gobierno de De La Espriella?

Durante la conversación, el expresidente manifestó que está dispuesto a colaborar con el nuevo Gobierno si así se lo solicita, aunque dejó claro que no está buscando puestos y reiteró su compromiso de no intervenir en la política interna.

"Estoy totalmente dispuesto a ayudarle. Los expresidentes estamos obligados a contribuir a que al país le vaya bien. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni de De la Espriella. Soy colombiano".