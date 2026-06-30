Taxista entró a una barbería en Bogotá y desapareció: autoridades hallaron rastros de sangre y ADN

Un caso que comenzó con la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá terminó con la captura de dos hombres señalados de participar en el hecho.

La investigación, adelantada durante seis meses, incluyó análisis de cámaras de seguridad, pruebas forenses y estudios de ADN que, según las autoridades, permitieron establecer la presunta responsabilidad de los detenidos.

La víctima fue identificada como Jaiver Alexander Vega, de 42 años, quien desapareció el 19 de diciembre de 2025 luego de ingresar a una barbería en el barrio Atalaya, localidad de Bosa.

¿Qué ocurrió el día de la desaparición del taxista en Bogotá?

De acuerdo con la investigación, Jaiver Alexander Vega fue visto por última vez cuando ingresó a una barbería ubicada en el barrio Atalaya. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

La denuncia presentada por la hija de la víctima permitió que las autoridades iniciaran las primeras diligencias judiciales en el establecimiento comercial.

¿Qué encontraron las autoridades en la barbería?

Durante las inspecciones realizadas en el local, los investigadores recopilaron 19 elementos materiales probatorios. Además, incautaron una tablet y una cédula de ciudadanía falsa.

También se analizaron 72 horas de grabaciones de una cámara de seguridad que apuntaba hacia la barbería, así como entrevistas y estudios de fotogramas para reconstruir los movimientos ocurridos ese día.

¿Qué revelaron las pruebas forenses?

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo tras practicar una prueba de luces forenses dentro de la barbería.

Según las autoridades, el procedimiento permitió detectar varios rastros de sangre en el inmueble, fortaleciendo el material probatorio contra los implicados.

Ante esto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que los hallazgos genéticos y de ADN encontrados correspondían, con una alta probabilidad, a Jaiver Alexander Vega.

Este resultado se convirtió en una de las pruebas clave dentro de la investigación.

¿Quiénes fueron capturados?

Las autoridades capturaron a dos hombres de 34 y 45 años, señalados como presuntos autores materiales de la desaparición.

Uno de los detenidos registra antecedentes por homicidio y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Por esto, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y posteriormente un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión se tomó mientras avanzan las investigaciones por el delito de desaparición forzada.