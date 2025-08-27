Dos carriles de importante vía en Bogotá estarán cerrados por varios meses: atención conductores

La Secretaría de Movilidad dio a conocer el cierre de un sector de una importante vía en la capital.

Por causa de las obras del Metro que se adelantan, dos carriles estarán cerradas próximamente. Se trata de los carriles Norte y Central de la calzada Sur de la Avenida Primero de Mayo entre carreras 71G y 71F sentido occidente -oriente.

Por esa parte no se podrá transitar desde las 10:00 p.m. del 26 de agosto y hasta dentro de dos meses.

Cierre de dos carriles de la avenida Primero de Mayo

Cierres en la Avenida Primero de Mayo. Foto: Secretaría de Movilidad.

Las personas que necesiten cruzar en sentido oriente – occidente, deberán seguir por el recorrido marcado en azul.

Ahora bien, si un ciudadano transita en sentido occidente – oriente, deberá tomar el carril marcado en negro.

Los usuarios que van en sentido occidente – oriente y deban seguir por la avenida Boyacá, deben tomar este camino por la calzada marcada en púrpura.

Recomendaciones para los ciudadanos

De igual forma, el Distrito le dio una serie de recomendaciones a los ciudadanos: