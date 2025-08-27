Dos carriles de importante vía en Bogotá estarán cerrados por varios meses: atención conductores
Los carriles estarán cerrados por las obras del Metro de Bogotá.
Noticias RCN
06:25 p. m.
La Secretaría de Movilidad dio a conocer el cierre de un sector de una importante vía en la capital.
Por causa de las obras del Metro que se adelantan, dos carriles estarán cerradas próximamente. Se trata de los carriles Norte y Central de la calzada Sur de la Avenida Primero de Mayo entre carreras 71G y 71F sentido occidente -oriente.
Por esa parte no se podrá transitar desde las 10:00 p.m. del 26 de agosto y hasta dentro de dos meses.
Cierre de dos carriles de la avenida Primero de Mayo
Las personas que necesiten cruzar en sentido oriente – occidente, deberán seguir por el recorrido marcado en azul.
Ahora bien, si un ciudadano transita en sentido occidente – oriente, deberá tomar el carril marcado en negro.
Los usuarios que van en sentido occidente – oriente y deban seguir por la avenida Boyacá, deben tomar este camino por la calzada marcada en púrpura.
Recomendaciones para los ciudadanos
De igual forma, el Distrito le dio una serie de recomendaciones a los ciudadanos:
- Para aquellos que pasan por bicicleta, les recordaron transitar solamente por las zonas demarcadas para ellos. Además, deben hacer los cruces por las intersecciones.
- Para las personas que caminan por ahí, se les recomienda ir con precaución y estar pendientes de la señalización. La idea es que no tengan contratiempos en sus recorridos.
- Los conductores deben manejar con precaución por los cierres mencionados anteriormente.
- Peatones y ciclistas también deben atender las señalizaciones y recomendaciones que los auxiliares de tránsito o personal encargado hagan.
- Los usuarios que toman el SITP deben subirse o bajarse en los paraderos establecidos.