Una identidad falsa y un pasado oculto: testimonios revelaron detalles del falso accidente de una madre y su bebé

El caso de Karen López y su bebé de 10 meses continúa generando nuevas revelaciones en medio del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que ambos perdieron la vida.

Lo que durante semanas fue presentado como un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá hoy tiene un rumbo completamente distinto en los tribunales. La Fiscalía sostiene que la muerte de la mujer y del menor no correspondería a un choque fortuito, sino a un presunto feminicidio y homicidio agravado.

Mientras la investigación avanza, han comenzado a conocerse testimonios de personas cercanas a Karen López que entregaron declaraciones ante la Fiscalía y que describen episodios de la relación con el principal sospechoso.

Esos relatos hablan de mentiras, engaños y aspectos del pasado del hombre que, según los investigadores, podrían tener relevancia en el proceso.

Testimonios revelaron detalles del falso accidente de una madre y su bebé

Uno de los testimonios conocidos en el expediente corresponde al de una prima de Karen López, quien relató ante la Fiscalía varios episodios ocurridos durante la relación de la víctima con Hugo Fernando Silva.

De acuerdo con su declaración, Karen habría descubierto que el hombre le ocultaba información personal, incluso su verdadera identidad.

Karen me cuenta que ella confrontó a Hugo en la casa de ella, porque Hugo le decía a mi prima que ella era muy desconfiada. Ella ratifica que en efecto desconfía de Hugo porque él ha dicho muchas mentiras. Ella lo descubrió porque investigó a Hugo, de verdad no sé cómo lo hizo. Ella pudo establecer que él no se llamaba Juan como le dijo desde un principio, que en una temporada Hugo le manifestó que estuvo detenido. Supongo que Hugo tiene un proceso en la Fiscalía, pero no supo la razón.

Según el testimonio, Karen comenzó a desconfiar de él después de descubrir varias inconsistencias en lo que le contaba.

La familiar también relató cómo reaccionó el hombre cuando Karen le informó que estaba embarazada.

Cuando Karen le informa del embarazo a Hugo o a Juan, le dice que tiene la vasectomía. Karen le insiste que ella no había estado con nadie más. Él le dijo que si ella quería seguir con el embarazo, era decisión de ella para ese momento. Karen pierde contacto con Hugo Fernando Silva posterior en su embarazo.

Esto marcó un distanciamiento entre ambos durante el proceso de gestación. Sin embargo, otro hecho mencionado en la declaración llamó especialmente la atención de los investigadores.

La conversación entre la víctima y su prima

La prima relató una conversación que sostuvo con Karen semanas antes de lo ocurrido, cuando la mujer visitó su casa.

La relación se rompe porque cierto día Karen investiga a Hugo y mi prima Karen se entrevistó conmigo el día 13 de noviembre de 2025 en mi casa. Mi prima llega sin el niño a mi casa. Le pregunté por Luciano. Ella me indica que está con el papá. En el tiempo en el que mi prima estuvo en mi casa, Hugo le realizó varias videollamadas. Le manifestó a Karen que el niño tenía moretones en la cara y en la espalda y que estaba llorando. Ella le dijo que lo llevara para el médico.

De acuerdo con este testimonio, el propio Hugo Silva habría informado a Karen sobre moretones que presentaba el bebé, situación que quedó consignada dentro del proceso investigativo.

Mientras estas declaraciones hacen parte del material que analiza la Fiscalía, el caso dio un giro importante dentro del proceso judicial, pues lo que inicialmente se presentó como un accidente de tránsito terminó siendo investigado bajo una hipótesis mucho más grave.

La Fiscalía sostiene que la muerte de Karen López y de su hijo no sería producto de un choque, sino de un presunto feminicidio y homicidio agravado.

Por estos hechos, Hugo Fernando Silva Soto, padre del menor, permanece bajo investigación y en prisión, mientras avanzan las diligencias judiciales.

Entre tanto, los investigadores continúan recopilando testimonios y elementos probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar qué pasó realmente en el caso que terminó con la muerte de Karen López y su bebé de apenas 10 meses.