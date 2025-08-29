Desde el sábado en la noche, movilidad por la Av. Américas, carrera 50 y calles 13 y 6 cambiará
Transmilenio dio a conocer cómo se verá afectada la operación de buses articulados y zonales.
Noticias RCN
11:30 a. m.
La zona en la que está ubicado el intercambiador vial de Puente Aranda y confluyen la Av. de las Américas, la Calle 13, la Carrera 50 y la Calle 6 va a ser cerrada, a partir del sábado 30 de agosto, a las 10:00 de la noche.
Si embargo, los conductores podrán realizar sus recorridos habituales e intercambiar de vía, como solían hacerlo sobre el puente, gracias a los corredores adicionales que se construyeron en la zona.
De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, se instalará “un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles”.
¿Cómo se verá afectada la movilidad?
La operación de TransMilenio no se verá afectada. Los buses articulados contarán con carriles exclusivos. Mientras, las rutas de TransmiZonal o Sitp, al igual que los particulares, tendrán que tomar desvíos, en los que fueron instalados nuevos paraderos y senderos provisionales para peatones y bicicletas.
Desde el distrito pidieron a los conductores prestar especial atención, los próximos días, a las pancartas, paleteros y agentes de Movilidad que van a estar regulando el tráfico en ese punto de la ciudad.
En palabras de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz , es “para brindar condiciones seguras de movilidad e información clara sobre cómo moverse en adelante”, aunque, “también, a través de nuestras redes oficiales se informará todo el detalle para que puedan planear sus recorridos con tiempo”.
Vías cerradas:
- Costado norte de la calle 13 entre carreras 43 y 46 (sentido oriente -occidente)
- Conectantes norte- oriente y norte - occidente de la carrera 50.
- Retorno al occidente av. de Las Américas con carrera 46.
Vías con cambio de sentido víal:
- Las dos calzadas de la carrera 43 entre calle 13 y av. de Las Américas quedan en sentido sur – norte (cambia el sentido vial de la calzada occidental).
- La carrera 44 entre calle 13 y av. de Las Américas queda en sentido bidireccional. (sur - norte y norte - sur) para permitir el ingreso y salida de residentes.
- La carrera 47 entre calles 6 y 13, tendra sentido bidireccional (sur - norte y norte - sur).
- La carrera 56 entre av. de Las Américas y calle 17 quedará operando en un solo sentido sur-norte.
- Se implementará un nuevo cruce semafórico en la calle 13 con carrera 56.