La historia del bebé de pareja venezolana que nació en el metro de Medellín

Un bebé nació en plena estación del metro en el nororiente de Medellín. La mamá del pequeño utilizó este sistema de transporte, porque creyó que así llegaría más rápido al hospital, pero ni siquiera alcanzó a abordar el tren.

Isaac se llamó el bebé que nació con ayuda de Julieth, una operadora de estación que en 10 años ha atendido 3 partos en las estaciones del sistema.

Isaac escogió la forma más curiosa y arriesgada de venir al mundo. En plena estación Acevedo del metro de Medellín, a las 4:00 de la mañana, cuando apenas comenzaba la operación del sistema

Verónica Toro, mamá de Isaac, en Noticias RCN habló sobre la situación que vivió en el metro de Medellín.

"A mí me dejaron en el metro para llegar al hospital general de Medellín, porque era más rápido, entonces como eran las 4 de la mañana, dije como va vacío uno llega más rápido"

Sin embargo, Verónica ni siquiera alcanzó a pasar los torniquetes y fue ahí, cuando Julieth, operadora de estación salió a socorrer a la madre que estaba a punto de parir y que no encontró otro lugar que este mezanine de Acevedo

"Fue una experiencia linda, no fue de susto, no fue una cosa impresionante, no, fue una cosa de momento, ya sabía que me iba a pasar porque cuando iba cruzando los torniquetes que vi a la muchacha con la novedad, ya sabía que iba a tener el bebé", aseguró Julieth.

Papá de Isaac se mostró sorprendido por la situación que vivió su esposa

Verónica estaba sola, porque su esposo fue a buscar un taxi para poder llegar al hospital que quedaba al otro extremo de la ciudad.

Ángel Antonio Sarlangue, papá de Isaac, comentó sobre la situación que tuvo que vivir Verónica en el metro.

Qué vaina, cómo se le salió aquí. No aguantó pal hospital o algo, pero no la gente del metro, los policías, todos los que estaban ahí la atendieron bien y todo, llamaron la ambulancia

Para Julieth, la experiencia no era nueva, en los diez años que lleva trabajando en el metro, ha atendido 3 partos en diferentes estaciones y quien es sin duda, la partera del metro

¿Cierto? Pareciera la partera, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo

Los papás de Isaac llegaron desde Venezuela a Colombia hace un año y en Medellín llevan unos dos meses. Sin embargo, esperan que el nuevo integrante esté más grande, para regresar a su país

