Desgarrador: sobrevivió recién nacida que fue arrojada a un basurero dentro de una bolsa en Montería

Un joven escuchó el llanto de la bebé, revisó entre los escombros de un basurero y halló con vida a una bebé de tan solo dos días de nacida.

agosto 15 de 2025
01:55 p. m.
En el barrio El Edén de Montería, el llanto ahogado de una bebé rompió el silencio de un basurero por el que pasaban Joel Ágames junto a su padre.

Al tratar de ubicar el origen del llanto, notaron que provenía de una bolsa negra, al abrirla encontraron con vida a una bebé recién nacida, de apenas 48 horas.

Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá, e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos. Creo que vi la bolsa moviéndose, y llamé a la policía para que me colaborara, porque no sabía en el momento qué hacer.

Joven le salvó la vida a bebé arrojada en la basura en Montería

El llamado desesperado de Joel a la línea 123 de la Policía salvó una vida. Los uniformados recibieron el reporte y acudieron de inmediato, encontrando a la bebé dentro un bolsa y llena de arena.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital San Jerónimo, donde recibió atención médica especializada.

Walter Gómez, subgerente de asistencias del hospital, explicó las condiciones en las que llegó la bebé:

Ingresa a nuestra institución un neonato de sexo femenino el cual fue encontrado en la vía pública por un particular. Parece ser de nacimiento de aproximadamente 48 horas. Parto institucional, pues tiene su ónfalo umbilical.

El médico explicó que la bebé fue “valorada con nuestro grupo de pediatras, donde se le hacen exámenes iniciales, lo cual muestra un bienestar general de la niña. Se le inicia tratamiento y la pasamos en nuestra unidad de neonatos donde le brindaremos el tratamiento inicial”.

Una mujer se ofreció a amamantar a la bebé al llegar al hospital

El rescate de la bebé no fue el único acto de solidaridad. Tras ser llevada al hospital, una mujer que se encontraba en el lugar se ofreció a amamantar a la recién nacida.

Las autoridades buscan a quienes hayan abandonado a esta menor.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería, indicó que buscan a la madre de la bebé:

Estamos adelantando todas las actuaciones de investigación, criminal e inteligencia, para identificar a él o a los responsables del abandono de esta recién nacida, quienes deberán responder ante la justicia.

Mientras avanza la investigación, la bebé permanece bajo supervisión médica en el centro asistencial, a la espera de que las entidades competentes determinen las medidas de protección que garanticen su bienestar.

